Khách đi phà Bình Quới, TPHCM vẫn "quên" áo phao

Tại bến phà Bến Quới qua sông Sài Gòn ở cửa ngõ phía đông TPHCM (nối phường Thủ Đức và phường Bình Quới), dù dòng nước chảy xiết và lưu lượng phương tiện đông đúc, nhiều người dân vẫn chủ quan không mặc áo phao, bất chấp các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Ghi nhận những ngày gần đây, tình trạng người dân "ngó lơ" các thiết bị cứu sinh diễn ra phổ biến. Đáng nói, phà chở theo hàng chục xe máy và hành khách, nhưng số người tự giác cầm áo phao hoặc sử dụng dụng hầu như rất ít.

Trên các lan can phà, áo phao cũng được trang bị. Tuy nhiên, đa số hành khách đều ngó lơ. Đáng chú ý, có cả những phụ huynh chở theo con nhỏ nhưng cũng không mặn mà với việc đảm bảo an toàn cho trẻ.

Anh Minh Hoàng (34 tuổi) cho biết mỗi ngày đều đi đò đi làm từ phường Thủ Đức đi phường Bình Thạnh, chỉ mất khoảng 10 phút sang sông. Do đó, mặc áo phao vào rồi lại cởi ra rất bất tiện, nhất là khi đang ngồi trên xe máy. "Thấy mọi người xung quanh không ai mặc nên mình cũng ngại" - anh Hoàng nói.

Tương tự, chị Thu Thủy (ngụ phường Bình Quới) chia sẻ chị cảm thấy áo phao tại bến không được vệ sinh. "Nhìn mấy cái áo phao cũ kĩ, bám bụi nên tôi không muốn khoác lên người. Với lại khúc sông này tôi thấy cũng hiền hòa, chắc không đến nỗi xảy ra sự cố".

Thực tế, khu vực sông Sài Gòn đoạn qua Bình Quới có dòng chảy khá phức tạp, đặc biệt vào mùa mưa bão hoặc khi thủy triều dâng cao. Việc không mặc áo phao không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng hành khách nếu chẳng may xảy ra va chạm hoặc sự cố chìm phà.

Theo quy định hiện hành, hành khách không mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, việc thực thi tại bến phà này vẫn còn lỏng lẻo. Nhân viên nhà phà chủ yếu tập trung vào việc thu vé và sắp xếp phương tiện, ít khi nhắc nhở hoặc kiên quyết yêu cầu khách mặc áo phao trước khi rời bến.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết sẽ phạt 400.000 - 600.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cá nhân khi đi trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, theo Nghị định 139/2021(sửa đổi, sung bởi Nghị định 06/2024/NĐ-CP).

