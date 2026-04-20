HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khách đi phà Bình Quới, TPHCM vẫn "quên" áo phao

Anh Vũ

(NLĐO) - Tình trạng người dân "ngó lơ" các thiết bị cứu sinh diễn ra phổ biến ở phà Bình Quới.

CLIP: Nhiều người dân đi đò không mặc áo phao.

Tại bến phà Bến Quới qua sông Sài Gòn ở cửa ngõ phía đông TPHCM (nối phường Thủ Đức và phường Bình Quới), dù dòng nước chảy xiết và lưu lượng phương tiện đông đúc, nhiều người dân vẫn chủ quan không mặc áo phao, bất chấp các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Nguy cơ lụy đò: Khách đi phà Bình Quới vẫn "quên" áo phao TP HCM - Ảnh 1.

Nhiều người dân đi đò Bình Quới không mặc áo phao.

Ghi nhận những ngày gần đây, tình trạng người dân "ngó lơ" các thiết bị cứu sinh diễn ra phổ biến. Đáng nói, phà chở theo hàng chục xe máy và hành khách, nhưng số người tự giác cầm áo phao hoặc sử dụng dụng hầu như rất ít.

Trên các lan can phà, áo phao cũng được trang bị. Tuy nhiên, đa số hành khách đều ngó lơ. Đáng chú ý, có cả những phụ huynh chở theo con nhỏ nhưng cũng không mặn mà với việc đảm bảo an toàn cho trẻ.

Anh Minh Hoàng (34 tuổi) cho biết mỗi ngày đều đi đò đi làm từ phường Thủ Đức đi phường Bình Thạnh, chỉ mất khoảng 10 phút sang sông. Do đó, mặc áo phao vào rồi lại cởi ra rất bất tiện, nhất là khi đang ngồi trên xe máy. "Thấy mọi người xung quanh không ai mặc nên mình cũng ngại" - anh Hoàng nói.

Tương tự, chị Thu Thủy (ngụ phường Bình Quới) chia sẻ chị cảm thấy áo phao tại bến không được vệ sinh. "Nhìn mấy cái áo phao cũ kĩ, bám bụi nên tôi không muốn khoác lên người. Với lại khúc sông này tôi thấy cũng hiền hòa, chắc không đến nỗi xảy ra sự cố".

Thực tế, khu vực sông Sài Gòn đoạn qua Bình Quới có dòng chảy khá phức tạp, đặc biệt vào mùa mưa bão hoặc khi thủy triều dâng cao. Việc không mặc áo phao không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng hành khách nếu chẳng may xảy ra va chạm hoặc sự cố chìm phà.

Nguy cơ lụy đò: Khách đi phà Bình Quới vẫn "quên" áo phao TP HCM - Ảnh 2.

Phao được trang bị nhưng không người dân nào sử dụng.

Theo quy định hiện hành, hành khách không mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, việc thực thi tại bến phà này vẫn còn lỏng lẻo. Nhân viên nhà phà chủ yếu tập trung vào việc thu vé và sắp xếp phương tiện, ít khi nhắc nhở hoặc kiên quyết yêu cầu khách mặc áo phao trước khi rời bến.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết sẽ phạt 400.000 - 600.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cá nhân khi đi trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, theo Nghị định 139/2021(sửa đổi, sung bởi Nghị định 06/2024/NĐ-CP).

Nguy cơ lụy đò: Khách đi phà Bình Quới vẫn "quên" áo phao TP HCM - Ảnh 3.

Người dân không quan tâm đến mặc áo phao.

Nguy cơ lụy đò: Khách đi phà Bình Quới vẫn "quên" áo phao TP HCM - Ảnh 4.

Nhiều người dân "quên" mặc áo phao.

TP HCM: Khách đi đò ngang ít mặc áo phao dù được nhắc thường xuyên

phà Bình Quới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo