Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên bến đò

Ngày 16-11, Công an xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong, thi thể nổi trên sông Đăk Bla.

Vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân ra khu vực bến đò thôn Kon Hơngo Kơtu, xã Ngọk Bay hốt hoảng khi phát hiện một thi thể người nổi trên mặt nước.

Thi thể người đàn ông nổi trên bến đò thôn Kon Hơngo Kơtu

Ngay sau đó, những người này đã tìm cách đưa thi thể vào khu vực chân cầu đang xây dựng thuộc thôn Trung Thành, xã Ngọk Bay và báo cho cơ quan công an.



Nhận tin báo, Công an xã Ngọk Bay nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định thi thể là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, đang trong tình trạng phân hủy mạnh, trên người không có giấy tờ tuy thân.

Thời điểm phát hiện, thi thể mặc quần sọc màu đen, áo khoác màu xanh đậm, bên trong mặc áo thun màu vàng.

Các dấu vết trên thi thể cho thấy người đàn ông này có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước trong tình trạng trương phình nước.