Dự án Nhơn Hội New City – từng được quảng bá là "thành phố sinh thái thu nhỏ" tại bán đảo Phương Mai, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này đang chậm tiến độ 4 năm qua, hạ tầng xuống cấp, khiến hàng trăm khách hàng bức xúc.

Hạ tầng dự án Nhơn Hội New City xuống cấp, khiến hàng trăm khách hàng bức xúc.



Trước thực trạng này, UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn tất nhiều hạng mục trước ngày 30-9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt tại các phân khu số 2, 4 và 9.

Theo đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings phải khẩn trương hoàn thiện hạ tầng cấp điện tại phân khu 2; hệ thống điện, thu gom nước thải tại phân khu 9; đồng thời sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bổ sung hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Chính quyền cũng yêu cầu doanh nghiệp sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đã thanh toán 95 – 100% giá trị hợp đồng; tổ chức đối thoại trực tiếp với khách hàng để tiếp nhận, xử lý khiếu nại, bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, chủ đầu tư dự án dù nhiều lần cam kết nhưng tiến độ triển khai vẫn ì ạch. Hàng loạt hạng mục bị bỏ hoang, thiếu điện, nước, hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện; nhiều khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án Nhơn Hội New City chậm tiến độ suốt 4 năm qua

Việc chậm trễ kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và uy tín thị trường bất động sản khu vực.