Kinh tế

Khách nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý gì trước dịch bệnh Nipah?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Người nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời.

Chiều 29-1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có thông tin về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Nipah.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, đối với các hãng hàng không khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng các quy định về kiểm soát sức khỏe của hành khách đi máy bay của các nước khi hành khách nhập cảnh vào TPHCM.

Người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin liên lạc, khai thác các yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc. Các trường hợp xác định nghi nhiễm sẽ được HCDC áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xử lý y tế theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Những điều cần biết khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịch bệnh Nipah - Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Nipah

Các hãng cần thông báo ngay cho Bộ phận kiểm dịch y tế của HCDC tại sân bay hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện người có dấu hiệu ca bệnh nghi ngờ: Đau nhức khớp, đau đầu, nôn mửa và đau họng. Sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Đối với các đơn vị hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, cần phổ biến, quán triệt đến người lao động thực hiện các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế, HCDC về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah. Đối với người nhà, người thân, hoặc bản thân đến và về từ các nước có dịch bệnh do virus Nipah bùng phát như Ấn Độ, Thái Lan cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah cho bản thân, gia đình.

Khi phát hiện người thân, đồng nghiệp có các triệu chứng nghi ngờ mắc dịch bệnh do virus Nipah, các đơn vị hoạt động tại sân bay cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc Kiểm dịch y tế tại sân bay theo số điện thoại hotline 0988.587.009 để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành

(NLĐO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026.

Chi tiết tiến độ các dự án thành phần, gói thầu tại sân bay Long Thành

(NLĐO)-Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thi công các dự án thành phần cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng tháng 6-2026

Hàng không tiếp tục tăng chuyến bay Tết từ sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO)- Vietnam Airlines đã mở bán thêm 60 ngàn chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9-2 đến 3-3-2026.

hành khách sân bay SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Nipah dịch Nipah dịch bệnh do virus Nipah
