Khách nước ngoài hào hứng với lễ hội "Bia thủ công Bình Dương" lần thứ 7

Thanh Thảo

(NLĐO) - Lễ hội "Bia thủ công Bình Dương" năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu bia thủ công nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của nhiều người

Chiều 6-12, Lễ hội "Bia thủ công Bình Dương" lần thứ 7 đã diễn ra tại phường Bình Dương, TPHCM, thu hút khoảng 1.500 khách tham dự.

Lễ hội năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu bia thủ công nổi tiếng cùng các hoạt động trải nghiệm, workshop về sản phẩm bền vững và chương trình sân khấu, sự kiện; nhận được sự quan tâm của khách hàng, nhất là người nước ngoài.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Khách nước ngoài hào hứng tại Lễ hội "Bia thủ công Bình Dương"

Nhiều người tỏ ra ấn tượng với không gian trang trí Giáng sinh "Midori Park Station" và sự kiện ánh sáng "Midori Aurora Night" hợp tác với công ty Nhật Bản, mang đến những trải nghiệm độc đáo. 

Theo Ban Tổ chức, không gian trang trí sẽ được duy trì cho đến hết mùa Giáng sinh, hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người.

Trong khu vực mở rộng, quảng trường ngoài trời với thảm cỏ xanh mát được xây dựng, tạo điều kiện tổ chức nhiều sự kiện đa dạng. Qua các sự kiện theo mùa và hoạt động cộng đồng, quảng trường hướng tới việc tạo nên sự nhộn nhịp và cơ hội giao lưu dành cho mọi người.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Becamex Tokyu khai trương Khu thương mại Midori Park Square mở rộng

Tại khu vực Midori Park – nơi toạ lạc khu thương mại, Becamex Tokyu đang thúc đẩy các dự án phát triển nhà ở một cách bài bản, có lộ trình rõ ràng. Tiếp nối dự án căn hộ cao cấp "Midori Park The Glory" (hoàn thành năm 2024), công ty tiếp tục triển khai "Midori Park The Ten" (dự kiến hoàn thành quý I/2026) và "Midori Park The Nest" (dự kiến hoàn thành năm 2026).

Với sự kết nối đồng bộ giữa nhà ở – thương mại – không gian công cộng, Midori Park góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, trở thành nơi định hình "phong cách sống mới", đóng góp vào việc gia tăng sức hấp dẫn của Thành phố Mới Bình Dương.

Tại ngày hội, Becamex Tokyu đã tổ chức khai trương giai đoạn mở rộng Khu thương mại Midori Park Square. Trong lần mở rộng này, tổng diện tích toàn khu đạt khoảng 19.000 m², gấp hơn 10 lần so với giai đoạn 1 - khai trương năm 2019.

Dựa trên phương châm "Living in the green – Sống xanh", khu thương mại đã khoác lên diện mạo mới với thiết kế hòa hợp cảnh quan xanh mát của khu vực Midori Park, hệ thống lối di chuyển có tính kết nối – tuần hoàn cao và không gian công cộng thoải mái, góp phần làm phong phú thêm đời sống của cư dân.


