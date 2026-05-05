Ngày 5-5, ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở lưu trú Timothe Beach Hotel & Apartments với mức phạt 1,5 triệu đồng do không niêm yết giá các dịch vụ theo quy định.

Một hóa đơn bán lẻ thể hiện bia Heineken giá 900.000 đồng/thùng

Theo ông Quang, cơ quan chức năng xác định cơ sở này chỉ niêm yết giá bia chai 30.000 đồng/chai, không niêm yết giá bia thùng và các loại phí phục vụ khác. Việc cơ sở mua hộ đồ từ bên ngoài (mua bia), sau đó ghi vào hóa đơn tạm với giá tự thỏa thuận là vi phạm quy định về minh bạch giá.

“Đây là bài học cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Phường Sông Cầu đang xây dựng kế hoạch tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt du khách” – ông Quang thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách chia sẻ về “trải nghiệm tệ” tại Timothe Beach Hotel & Apartments.

Theo phản ánh, cơ sở đã thu phí phục vụ 3 bữa ăn tự nấu là 5,2 triệu đồng; bia 900.000 đồng/thùng; lò than 200.000 đồng… Tổng chi phí du khách trả từ tối 29-4 đến sáng 1-5 là hơn 14,3 triệu đồng, gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 29-4 đến 1-5, cơ sở đón 4 khách lưu trú; nhóm này mời thêm bạn bè đến ăn uống, tổng cộng khoảng 30 người.

Tại cơ sở, chỉ niêm yết và bán một loại bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/chai.

Theo bà N.T.K.B., chủ cơ sở, khách mang theo thực phẩm, bia và nước ngọt. Khi thiếu bia, khách nhờ mua bia Heineken (loại 330 ml/lon). Do không kinh doanh loại này, bà đã mua bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng và bán lại cho khách với giá 900.000 đồng/thùng.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã hoàn trả 2,5 triệu đồng cho du khách.