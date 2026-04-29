Thời sự

Du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng/lượt gửi ô tô ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thanh niên thu tiền gửi xe ô tô "chặt chém" khách du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng

Ngày 29-4, tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng cá nhân có hành vi "chặt chém" 200.000 đồng khách du lịch gửi xe ô tô hôm 25-4.

"Chặt chém" khách du lịch 200.000 đồng gửi xe ô tô ở Sầm Sơn - Ảnh 1.

Nam thanh niên "chặt chém" 200.000 đồng tiền gửi xe bị xử phạt 15 triệu đồng

Theo đội Quản lý thị trường số 2, cá nhân bị xử phạt là anh N.T.T. (SN 1999; ngụ phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn). 

Ngoài phạt tiền 15 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu anh T. trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch cao hơn mức giá quy định.

Trước đó, chiều ngày 25-4, một du khách khi đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải chi trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi. Bất bình trước hành vi "chặt chém này", du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc và xác định thanh niên tên N.T.T. (SN 1999, ngụ khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền trông giữ xe với giá 200.000 đồng cho một lượt.

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, việc thu tiền gửi xe 200.000 đồng là cao hơn giá tối đa do nhà nước ban hành. Vì thế đơn vị này đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Chính quyền Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến tham quan, du lịch tại Sầm Sơn chủ động ghi lại bằng chứng (hình ảnh, video kết quả giao dịch thanh toán...) nếu phát hiện vi phạm liên hệ ngay qua số điện thoại đường dây nóng của Đội Quản lý thị trường số 2: 0349.812.313, Công an phường Sầm Sơn 0905.151.338 hoặc chính quyền địa phương 0946.353.000 để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

"Chặt chém" du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng

"Chặt chém" du khách thêm 60.000 đồng, thợ chụp ảnh ở Sầm Sơn bị phạt 2 triệu đồng

(NLĐO)- Trong lúc mời chào khách chụp ảnh, thợ ảnh dạo ở Sầm Sơn đã không thực hiện như cam kết, tung chiêu trò "chặt chém" thêm tiền du khách

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế xe ôm đã "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ.

Định "chặt chém" khách Tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng, người phụ nữ bị phạt 225.000 đồng

(NLĐO)- Người phụ nữ bán hàng rong định bán cho khách tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng và bị người đàn ông ngăn cản.

xử phạt hành chính Thanh Hóa chặt chém khách du lịch Sầm Sơn chặt chém tiền gửi xe
