Khải Đơn lần đầu thử sức với truyện ngắn qua "Con rối hát ngoài rừng xa"

Khải Đơn (tên thật là Phạm Lan Phương) là nhà báo, nhà văn, viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chị là tác giả của nhiều đầu sách nổi bật ở thể loại ký, tản văn, du ký, và gần đây là truyện ngắn.

Khải Đơn từng đoạt giải thưởng thơ Virginia de Araujo Prize do The Academy of American Poets được trao tặng vào các năm 2021 và 2022.

Các tác phẩm của chị được độc giả biết đến như: "Đừng tháo xuống nụ cười", "Ta có bi quan không?", "Gập ghềnh tuổi 20", "Mekong - Phù sa phiêu dạt"...