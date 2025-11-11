Khai giảng Lớp tập huấn Luật thi đấu MMA Việt Nam 2025 tại TP HCM

Sáng 10-11, lớp tập huấn Luật thi đấu MMA Việt Nam (áp dụng theo Luật MMA châu Á) năm 2025 đã chính thức khai giảng tại Trường Đại học Hoa Sen, TP HCM.

Chương trình do Liên đoàn MMA Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM cùng Trường Đại học Hoa Sen đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-11. Khóa học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng trọng tài, huấn luyện viên MMA thể thao.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được cập nhật các thay đổi mới trong Luật thi đấu MMA châu Á, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về hệ thống luật quốc tế, phương pháp chấm điểm, quy trình trọng tài, điều lệ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn thi đấu và công tác tổ chức giải theo quy chuẩn khu vực châu Á.

Lớp tập huấn Luật thi đấu MMA Việt Nam 2025 quy tụ 85 học viên trên cả nước

Lớp học này còn nhằm chuẩn bị lực lượng trọng tài và HLV có trình độ cao phục vụ các giải MMA cấp quốc gia năm 2026, cũng như hướng tới đấu trường SEA Games, Asian Games và các giải khu vực.

Ngoài ra, việc địa điểm đăng cai là một trường đại học được ban tổ chức lựa chọn cẩn thận vì nơi này có cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống sàn tập, phòng học tiêu chuẩn, đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu.

Ông Giáp Trung Thang (Ban chuyên môn LĐ MMA Việt Nam) và BTC, giảng viên khóa học

Dự kiến, khóa học sẽ bế giảng vào ngày 12-11 và Liên đoàn MMA Việt Nam sẽ trao Giấy chứng nhận chuyên môn cho các học viên hoàn thành chương trình.