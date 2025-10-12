Khai mạc Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - khu vực Miền Nam

Chiều 11-10, tại sân Gia Định (TP HCM), Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 chính thức khởi tranh. Khu vực miền Nam là nơi mở màn cho mùa giải năm nay, trước khi vòng loại diễn ra ở miền Bắc và miền Trung, với sự góp mặt của 16 CLB.

Trong ngày khai mạc, tâm điểm là cuộc so tài giữa ĐKVĐ Saigon Premier League (SPL - S7) Hoàng Nông FC và Nam Dong Cafe.

Dù có nhiều thay đổi về nhân sự, thầy trò HLV Nguyễn Văn Cáp vẫn thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch khi chiếm thế chủ động suốt trận đấu. Sau hiệp 1 bế tắc, Đức Linh mở tỉ số ở phút 37, trước khi Gia Huy ấn định chiến thắng 2-0 trong phút bù giờ cuối cùng.

Hoàng Nông (áo xanh) thắng Nam Dong Cafe

Ở các trận đấu khác, Thép Việt Thắng thắng đậm ICORN 6-2 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Văn Duy. Kady - Thể Thao Sỉ tạo bất ngờ lớn khi vượt qua Á quân quốc gia XSKT Đắk Lắk 4-3. An Biên FC, hai lần vô địch SPL, cũng có khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước STPFood FC.

An Biên (áo đỏ) ăn mừng chiến thắng 4-3

Nghiêm Phạm Holdings thắng Phúc Khang FC 5-1, còn cuộc đối đầu giữa Xây Dựng Phan Kha và Betong26 Gia Lai khép lại với tỉ số hòa 3-3.

Loạt trận cuối vòng 1 là những trận đấu tại bảng A. Á quân SPL-S7 là MyMy FC có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước đại diện Lâm Đồng là Hồng Lạc FC.

Trong khi đó, Bamboo FC có thắng lợi tưng bừng 6-1 trước các tân binh Sunsea FC.