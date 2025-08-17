Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế

Quốc An - Ảnh: Thành B.

(NLĐO) - Thất bại 1-5 trước Thái Lan, tuyển Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế trên sân nhà tại TP HCM.

Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan.

Giải Bóng đá 7 người quốc tế 2025 được tổ chức tại TP HCM, quy tụ ba đại diện gồm: đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan và KAMPUNG RAWA FC (Malaysia).

Đội chủ nhà Việt Nam và tuyển Thái Lan đều có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu khi có được chiến thắng trước đại diện còn lại là Kampung Rawa (Malaysia).

Trước trận đấu cuối cùng, cả Việt Nam và Thái Lan đều có cùng 3 điểm. Tuy vậy, đại diện đến từ xứ sở Chùa Vàng có lợi thế khi hơn về hiệu số và chỉ cần 1 trận hoà để chắc chắn lên ngôi vương.

Ở trận đấu mang tính chất quyết định ngôi vương chiều 17-8, tuyển bóng đá 7 người Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỉ số đậm 5-1.

Thua tuyển Thái Lan, Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế trên sân nhà- Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam thất bại 1-5 trên sân nhà

Bàn thắng duy nhất cho Việt Nam được ghi do công của Tuấn Anh Jr, trong khi Thái Lan có màn trình diễn bùng nổ với các pha lập công của Sihanart Suttisak, Chaiyong Pearpong, Tanet Seangthong (cú đúp) và Kittikoon Pawong.

Với kết quả này, Thái Lan giành trọn 6 điểm, chính thức trở thành tân vương của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình với vị trí á quân, còn đại diện đến từ Malaysia – KAMPUNG RAWA FC xếp hạng 3 chung cuộc.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) - gửi lời chúc mừng đến nhà vô địch Thái Lan, khẳng định: “Việt Nam chưa thể vô địch nhưng đây là chiến thắng chung cho tất cả chúng ta. Giải đấu đã ghi dấu ấn lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước và bạn bè quốc tế”.


Thua tuyển Thái Lan, Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế trên sân nhà- Ảnh 2.

Thái Lan nâng cao chức vô địch tại TP HCM

Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã tiếp tục khẳng định mục tiêu của mình: lan tỏa và nâng tầm loại hình bóng đá 7 người, nét đặc sắc của bóng đá Việt Nam ra khu vực và quốc tế.

Giải đấu đã trở thành sân chơi chuyên nghiệp, nơi các cầu thủ được cọ xát, khán giả được sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.


Thua tuyển Thái Lan, Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế trên sân nhà- Ảnh 3.

Đội Việt Nam về nhì

Với những giá trị thể thao và tinh thần gắn kết, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã khép lại trọn vẹn, mở ra kỳ vọng về những mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục lan tỏa niềm đam mê và nâng tầm bóng đá 7 người Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Ban tổ chức và các thành viên đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam cũng đã có những đóng góp thiết thực. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với người bạn truyền thống Cuba.

Tin liên quan

Khai mạc giải bóng đá 7 người sinh viên khu vực TP HCM 2024

Khai mạc giải bóng đá 7 người sinh viên khu vực TP HCM 2024

(NLĐO) - Vòng loại giải bóng đá 7 người sinh viên 2024 - khu vực TP HCM đã chính thức bắt đầu với 16 đội tuyển từ các Trường Đại học tranh tài tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giải Bóng đá 7 người Vô địch toàn quốc: ĐKVĐ Đạt Tín SPT thua sốc

(NLĐO) - Những bất ngờ sớm xảy ra trong ngày khai mạc giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Cup 2023 - Khu vực miền Nam (SPL-S5) khi nhà ĐKVĐ Đạt Tín SPT thua đậm 0-5 trước Bamboo FC

Nâng tầm sân chơi bóng đá 7 người quốc gia

(NLĐO) - Cúp bóng đá 7 người quốc gia Huyndai Cup 2022 Vietnam Super Cup - Season 2 (VSC-S2) quy tụ các đội bóng mạnh trong cả nước và được xem là sân chơi chuyên nghiệp của bộ môn này trên toàn quốc

Thái Lan Việt Nam bóng đá 7 người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo