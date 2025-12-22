HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng nay 22-12, với sự tham gia của 368 đại biểu chính thức đại diện hơn 300.000 người lao động

Sáng 22-12, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, dự chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI - Ảnh 1.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Dự đại hội phía tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa,... cùng 368 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 300.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" đã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, là điểm tựa tin cậy, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng cống hiến, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vì hạnh phúc của đoàn viên, NLĐ và sự phát triển bền vững của DN góp phần hiện thực hóa mục tiêu Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trong ba năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Qua đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định rõ chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dự, chỉ đạo đại hội

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong của đoàn viên, NLĐ thông qua phong trào thi đua: "Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng", góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Theo ông Thành, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra mạnh mẽ; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp, đan xen nhiều thời cơ và thách thức mới.

Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với tổ chức Công đoàn trong việc khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Đại hội

Trước những thời cơ và thách thức đó, tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần kiến tạo, phục vụ đoàn viên, NLĐ; nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Chăm lo, bảo vệ quyền chính đáng cho người lao động

Trong giai đoạn 2023-2025, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo của đoàn viên, NLĐ thông qua các phong trào thi đua trọng tâm như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng"...

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội

Toàn tỉnh có 52.952 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, làm lợi hàng trăm tỉ đồng; 84 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các sáng kiến, giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thu nhập cho NLĐ.

Cùng với đó, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng đình công, ngừng việc tập thể. Các chương trình thiết thực như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Bữa cơm công đoàn", "Mái ấm công đoàn", chương trình phúc lợi đoàn viên... tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm đồng bộ, toàn diện. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp 79.761 đoàn viên, đạt 132,9% chỉ tiêu; thành lập 362 Công đoàn cơ sở và 49 nghiệp đoàn cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI - Ảnh 5.

Quang cảnh Đại hội LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ, đặc biệt từ thực tiễn phong trào thi đua đã giới thiệu 11.503 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã kết nạp được 7.840 đảng viên.

Nhiều năm liên tục, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung bộ - một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ, tạo nền tảng vững chắc để các cấp công đoàn bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới, phát triển bền vững.

tỉnh Thanh Hóa người lao động đại hội công đoàn LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa công đoàn thanh hóa chăm lo cho người la động
