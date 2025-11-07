Ông Lương Trọng Thành giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7-11, thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa vừa được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lương Trọng Thành, tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, tại quyết định số 373 ngày 5-11-2025, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-11.

Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quan hệ Lao động, Ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Lương Trọng Thành thi hành quyết định này.