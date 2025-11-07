Ông Lương Trọng Thành giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7-11, thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa vừa được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, tại quyết định số 373 ngày 5-11-2025, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-11.
Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quan hệ Lao động, Ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Lương Trọng Thành thi hành quyết định này.
Ông Lương Trọng Thành sinh năm 1971, quê phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn cử nhân Văn học, cử nhân Chính trị, Tiến sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ông Thành từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn cũ; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận (0)