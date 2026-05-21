Lao động Công đoàn - Công nhân

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Văn Duẩn

(NLĐO) - Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh (Hà Nội)

Sáng 21-5, lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 diễn ra tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (nhà thi đấu quận Tây Hồ cũ), Hà Nội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Nam Trần

Tham dự lễ khai mạc có: bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam...

Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh cũng là địa điểm thi đấu của vòng loại khu vực phía Bắc, với sự góp mặt của 24 đội bóng, thi đấu từ ngày 21 đến 24-5. Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 9-6 tại TP HCM. Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP HCM vào cuối tháng 7-2026.

Giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XIV và kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2026).

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: Phúc Tài

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu. Ảnh: Phúc Tài

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hỏi thăm tình hình sức khỏe các đội. Ảnh: Phúc Tài

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, chúc các đội thi đấu tốt. Ảnh: Phúc Tài

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu. Ảnh: Nam Trần

Các đại biểu tham và các đội bóng tại lễ khai mạc giải đấu

Các đại biểu tham gia nghi thức nâng cúp Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, khởi động mùa giải mới. Ảnh: Nam Trần

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, khẳng định Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường ý chí, đoàn kết công đoàn viên, người lao động cả nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu

Thay mặt ban tổ chức, ông trân trọng gửi lời cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, tờ báo mà nhiều người yêu thích và là cơ quan truyền thông luôn đi đầu, phát hiện, nắm bắt và cổ vũ xu hướng phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tổ chức chuyên môn uy tín, cùng đồng hành góp phần vào thành công của giải đấu. Ông còn gửi lời cảm ơn các đơn vị tài trợ, đặc biệt là đơn vị tài trợ kim cương THACO, đã quan tâm đến bóng đá và đời sống công nhân lao động với trách nhiệm cao, dành kinh phí, sản phẩm giúp giải đấu thành công.

Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội cũng đã đến dự Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Các đại biểu và khán giả xem các trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Danh Khang

Giải đấu do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Bước sang mùa thứ 4, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Tổng giá trị giải thưởng giải lên tới 900 triệu đồng, trong đó nhà vô địch toàn quốc được thưởng 200 triệu đồng.


