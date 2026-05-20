48 đội bóng tham dự Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Ngày 20-5, tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra buổi họp báo và bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026. Dự và chủ trì họp báo có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải đấu; ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thành viên ban chỉ đạo giải đấu...

Bộ nhận diện chính thức của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, với sự tham gia của 48 đội bóng đại diện cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Đối tượng tham dự là nam công nhân, viên chức, người lao động có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký tham gia giải.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống tinh thần, sức khỏe của người lao động.

Theo ông Hiểu, bóng đá là môn thể thao góp phần nâng cao thể chất rất hiệu quả, đặc biệt với công nhân lao động - những người làm việc nhiều giờ trong nhà xưởng với cường độ cao. Vì vậy, khoảng thời gian được ra sân chơi bóng có ý nghĩa rất lớn đối với họ.

"Được chơi bóng đá chính là khoảng thời gian rất có ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo cảm hứng để làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt. Đây là nhu cầu rất chính đáng và rất đáng quan tâm"- ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng trong đội ngũ công nhân có nhiều người hoàn cảnh khó khăn, nhưng bóng đá đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống, bệnh tật và những giai đoạn căng thẳng trong lao động.

"Nhờ bóng đá, nhiều công nhân đã vượt qua khó khăn về sức khỏe, bệnh tật. Có người nhờ bóng đá mà bớt đi sự mệt nhọc, chán chường, thậm chí có lúc lao động căng thẳng khiến họ rơi vào trạng thái trầm cảm. Cũng có công nhân dù thu nhập chưa cao nhưng vẫn sẵn sàng bỏ tiền túi để cùng đồng đội duy trì niềm đam mê sân cỏ mỗi ngày... Bóng đá rất cần đối với đời sống của người lao động" - ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Ông Hiểu cũng mong muốn truyền thông tiếp tục đồng hành, cổ vũ giải đấu bằng những bài viết xúc động, giàu tính truyền cảm hứng để bóng đá thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống công nhân lao động.

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bày tỏ niềm vui khi VFF tiếp tục đồng hành cùng giải đấu trong mùa giải thứ tư. Theo đánh giá của VFF, qua từng năm tổ chức, sân chơi này ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở việc gia tăng số lượng đội bóng tham dự, mà còn ở ý thức tổ chức, sự chuyên nghiệp cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, fair-play.