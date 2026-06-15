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Thể thao

Khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 2026

Quốc An

(NLĐO) - Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ VTF Pro Tour 200 chính thức khởi tranh với tổng thưởng 200 triệu đồng tại Tây Ninh.

Sáng 15-6, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Nam Long Group khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200, tại cụm sân quần vợt thuộc khu đô thị Waterpoint (An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh).

Giải diễn ra từ ngày 15 đến 21-6, giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt đến từ 8 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 200 triệu đồng.

Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống VTF Pro Tour, VTF Pro Tour 200 2026 không chỉ tạo điều kiện để các tay vợt cọ xát, tích lũy điểm số mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của quần vợt Việt Nam.

Khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 2026 - Ảnh 2.

Giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của một sân chơi quần vợt vô địch quốc gia tại cụm sân đạt chuẩn quốc tế ở Waterpoint kể từ sau năm 2023. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào quần vợt, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Lễ khai mạc còn có sự tham dự của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh - Đại sứ quần vợt Việt Nam. Cô bày tỏ: "Mỗi lần được tham dự các sự kiện của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, tôi đều cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào và hệ thống thi đấu trong nước. Không chỉ là những cuộc tranh tài hấp dẫn, các giải đấu quần vợt còn góp phần lan tỏa lối sống năng động, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục đến cộng đồng".

Những năm gần đây, quần vợt Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực cả về phong trào lẫn thành tích chuyên nghiệp. Việc tổ chức các giải đấu tại những địa điểm có cơ sở vật chất hiện đại được xem là động lực để nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời mang đến trải nghiệm tốt hơn cho vận động viên và người hâm mộ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng chính đã diễn ra, hứa hẹn một tuần tranh tài hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu cả nước trong cuộc đua đến các danh hiệu vô địch.

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