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Thể thao

Khép lại trận đấu hơn 4 giờ, Zverev chạm đỉnh cao Grand Slam sau hơn một thập kỷ đợi chờ

Quốc An

(NLĐO) - Tối 7-6, Zverev đã có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở lần thứ 7 vào đến chung kết cấp độ này.

Tại Paris, Alexander Zverev cuối cùng đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp khi đánh bại Flavio Cobolli 3-2 trong trận chung kết Roland Garros 2026 để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

Dù bị Cobolli kéo vào trận đấu dài 4 giờ 19 phút với nhiều thời điểm căng thẳng, tay vợt người Đức vẫn đứng vững. Chiến thắng 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 này giúp không chỉ mang về chiếc cúp Roland Garros mà còn khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi vinh quang Grand Slam của tay vợt 29 tuổi.

Sau nhiều năm chờ đợi, những lần lỡ hẹn và cả chấn thương nghiêm trọng, tay vợt người Đức đã chính thức bước vào ngôi đền của các nhà vô địch Grand Slam.

Zverev chạm tới đỉnh cao Grand Slam sau hơn một thập kỷ chờ đợi - Ảnh 1.

Trước chiến tích tại Paris, Zverev từng sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước với HCV Olympic Tokyo, hai chức vô địch ATP Finals, bảy danh hiệu Masters 1000 và 24 danh hiệu ATP Tour. Tuy nhiên, Grand Slam vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp của anh.

Zverev từng ba lần gục ngã ở các trận chung kết Grand Slam. Đau đớn nhất là thất bại trước Dominic Thiem tại US Open 2020 khi dẫn trước hai ván. Anh cũng trải qua cú sốc chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng tại Roland Garros 2022 và tiếp tục lỡ hẹn trước Carlos Alcaraz ở chung kết Roland Garros 2024.

Bước sang Roland Garros 2026, cơ hội bất ngờ mở ra khi các ứng viên hàng đầu như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Novak Djokovic lần lượt rời cuộc chơi.

Trong vai trò hạt giống số 2, Zverev tận dụng hoàn hảo thời cơ để tiến vào đến chung kết và chạm giấc mơ sự nghiệp.

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Grand Slam Roland Garros alexander Zverev ATP
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