Khai mạc Giải vô địch cờ vây, cờ vây trẻ quốc gia 2026

Được sự ủy nhiệm của Cục TDTT Việt Nam và sự đồng ý của UBND TP HCM, Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM phối hợp cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Giải vô địch cờ vây, cờ vây trẻ quốc gia 2026 tranh Cúp Hansoll Textile, diễn ra từ ngày 21 đến 30-3.



Giải năm nay có sự tham dự của gần 170 kỳ thủ đến từ các đơn vị gồm: TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, An Giang và Vĩnh Long

Giải thi đấu ở các nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ chớp, cờ nhanh và cờ siêu chớp dành cho các kỳ thủ nam, nữ và các nhóm tuổi U10, U12, U14, U16, U18 và U20.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải

Sau nhiều năm phát triển, cờ vây đã trở thành một môn thể thao chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, các kỳ thủ Việt Nam cũng bước đầu khẳng định vị trí của quốc gia ở khu vực.



Ban tổ chức cho biết, giải năm nay tiếp tục là dịp để các kỳ thủ tranh tài, nhằm lựa chọn những kỳ thủ xuất sắc, đại diện cho làng cờ nước nhà tham dự các giải quốc tế trong năm.

Đó cũng là cơ sở để tin rằng giải đấu năm nay sẽ diễn ra nhiều ván đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.



Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp thông qua Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam (KOVIFA), tập đoàn Hansoll Textile đồng hành cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức giải vô địch cờ vây, cờ vây trẻ quốc gia nhằm tiếp tục phát triển phong trào cờ vây tại Việt Nam và tìm kiếm các kỳ thủ giỏi tham dự các giải quốc tế.

Các kỳ thủ thi đấu ván 1 cờ tiêu chuẩn

Sau lễ khai mạc, các kỳ thủ đã bước vào thi đấu hai ván đầu tiên của nội dung cờ tiêu chuẩn. Các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn đến hết ngày 25-3, sau đó tiếp tục đọ sức ở ba nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp đến ngày 29-3.

