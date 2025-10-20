Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Sự kiện chính trị quan trọng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XVdự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục. Ảnh: Phạm Thắng

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác). Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

Khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về chất lượng, Quốc hội có những cải tiến nhất định về quy trình, cách thức điều hành và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Theo đó, Quốc hội đã đẩy mạnh Quốc hội điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Kỳ họp thứ 10 cũng không nghỉ giữa hai kỳ họp như thường lệ, đồng thời không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục đến Kỳ họp thứ 10. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

(NLĐO) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

(NLĐO) - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ để xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10

Quốc hội kỳ họp thứ 10 công tác nhân sự Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV nội dung của kỳ họp thứ 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo