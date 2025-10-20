Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XVdự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục. Ảnh: Phạm Thắng

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác). Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về chất lượng, Quốc hội có những cải tiến nhất định về quy trình, cách thức điều hành và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Theo đó, Quốc hội đã đẩy mạnh Quốc hội điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Kỳ họp thứ 10 cũng không nghỉ giữa hai kỳ họp như thường lệ, đồng thời không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục đến Kỳ họp thứ 10. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.