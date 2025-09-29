HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

Văn Duẩn

(NLĐO) - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ để xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.

Sau 5,5 ngày làm việc với 3 đợt linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49.

Quốc hội khóa XV xem xét gần 50 dự án luật tại kỳ họp thứ 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tới đây khối lượng công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Tại phiên họp 49, UBTVQH đã xem xét 34 nội dung, trong đó tập trung chủ yếu vào việc xem xét, cho ý kiến đối với 13 dự án luật, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" và thảo luận các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026 và 7 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri, những nội dung trọng yếu phục vụ công tác bầu cử.

UBTVQH cũng cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 và một số nội dung liên quan đến phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách. Đồng thời đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8-2025.

Có 21 dự án luật sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sẽ được trình xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khai mạc vào chiều nay 29-9.

Đối với các nghị quyết đã được UBTVQH thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực để kịp thời ban hành, nhất là những nghị quyết phục vụ công tác bầu cử sắp tới. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp nhằm xử lý kịp thời những tình huống, vướng mắc có thể phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. "Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 cũng sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).


Tin liên quan

Tổng Bí thư: Mỗi quyết định của Quốc hội in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc

Tổng Bí thư: Mỗi quyết định của Quốc hội in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc

Các luật dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(NLĐO) - Chiều 12-9, tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu thảo luận về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10

Quốc hội khóa XV ủy ban thường vụ quốc hội Quốc hội kỳ họp thứ 10
