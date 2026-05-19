Lễ hội có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc

Tối 18-5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Chương trình có sự tham dự của các ông, bà: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay (Lào) cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định trải qua 45 năm, từ "Hát từ Làng Sen" đến "Liên hoan Tiếng hát Làng Sen" được nâng tầm lên thành Lễ Hội Làng Sen vào năm 2002 và được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.

Lễ hội có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm Ngày sinh của Người. Là ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương, đất nước, nhằm tôn vinh và khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để bạn bè cả nước và trên thế giới hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với Dân ca ví, giặm - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, mảnh đất "địa linh nhân kiệt", đã sinh ra nhiều bậc hiền tài, cội nguồn hình thành nên nhân cách, văn hóa Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành mong muốn từ Lễ hội Làng Sen, giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh và những ấn tượng tốt đẹp về một quê hương Nghệ An thân thiện, mến khách sẽ ngày càng lan tỏa, lưu dấu trong lòng các quý vị đại biểu, nhân dân, du khách gần xa.

Tại Lễ khai mạc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên với diện tích 10.500 ha.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển du lịch văn hóa của Nghệ An, mở ra cơ hội đưa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành điểm đến có sức hút ở tầm quốc gia và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Điểm nhấn trong Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Nhà hát Kịch TPHCM thực hiện.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Sen nở đất quê", "Dấu chân thời đại" và "Hương sắc trường tồn", ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Trong đó, Chương I "Sen nở đất quê" tái hiện tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tiết mục "Ru con giữa mùa sen nở", "Tiếng sáo diều tuổi thơ", "Lời ký thác của quê hương", "Từ lời ru đến chí lớn"… với nhiều hoạt cảnh sân khấu kết hợp Dân ca ví, giặm, múa đương đại và hình ảnh làng quê Nam Đàn xưa.

Trong Chương II "Dấu chân thời đại" tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng với miền Nam qua các tiết mục "Thăm Bến Nhà Rồng", "Miền Nam trong trái tim Người", "Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi"…, được dàn dựng kết hợp âm nhạc truyền thống, tân cổ, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử.

Khép lại chương trình là Chương III "Hương sắc trường tồn" với các tiết mục mang màu sắc hiện đại như "Việt Nam tinh hoa", "Lời Bác sáng mãi muôn đời", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai", thể hiện khát vọng phát triển và niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới.

Thông qua âm nhạc, sân khấu thực cảnh và nghệ thuật trình diễn, chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời khắc họa tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, mang đến nhiều cảm xúc cho đông đảo người dân, du khách.

Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 đã khép lại trong màn bắn pháo hoa rực rỡ trên quê hương Bác.