Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: "Hồ trên núi - Trà trong mây"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: "Hồ trên núi - Trà trong mây"

Yến Anh

(NLĐO)- Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch 2026 với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp pháo hoa, drone, trình diễn nhảy sạp xác lập kỷ lục Việt Nam.

Tối 15-5, tại Thái Nguyên, chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" đã diễn ra với sự tham sự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện, với kịch bản và Tổng đạo diễn Thu Hoài, lời bình NSND Lê Chức, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, Giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu khai mạc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ sở quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thái Nguyên được thiên nhiên ưu ái với nhiều danh thắng đẹp, nổi tiếng như Hồ Ba Bể, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam; hồ Núi Cốc thơ mộng gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Cốc - nàng Công, hệ thống rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên nhiên phong phú.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 3.

Thái Nguyên đặt mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Thái Nguyên còn sở hữu nhiều hang động kỳ vĩ như hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, động Hua Mạ, động Puông…, những dòng suối, thác nước hoang sơ cùng các vùng nông nghiệp đặc trưng như vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc và các vùng cây ăn quả, cây dược liệu…

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 4.

Ca sĩ Anh Thơ với ca khúc "Hồ trên núi"

Thái Nguyên cũng là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều địa danh lịch sử đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách - những "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống cách mạng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa - ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử quốc gia 27-7, Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, Di tích chiến thắng Đèo Giàng, Di tích Nà Tu…

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 5.

Ca sĩ Mỹ Linh

Với chủ đề "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: "Hồ trên núi - Trà trong mây", "Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn" và "Khúc tráng ca Thái Nguyên - Vùng đất diệu kỳ". Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, Việt Tú, "em bé chất" Xệ Xệ…

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 6.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa nghệ thuật, hiệu ứng sân khấu hiện đại cùng nghệ thuật ánh sáng, chương trình đã tái hiện sinh động hình ảnh vùng đất Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đang phát triển năng động trong thời kỳ mới.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 7.

Ca sĩ Hoàng Hải

Các tiết mục nghệ thuật khai thác đậm nét hình ảnh hồ Núi Cốc, những đồi chè xanh mướt, không gian văn hóa trà cùng bản sắc văn hóa các dân tộc đã góp phần khắc họa rõ nét vẻ đẹp riêng có của vùng đất được mệnh danh là "đệ nhất danh trà".

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của đêm khai mạc là màn trình diễn drone light kết hợp hòa tấu "Ngày rực rỡ - Ánh sáng sau những đám mây". Hàng loạt biểu tượng văn hóa, lịch sử và du lịch của Thái Nguyên như hồ Núi Cốc, đồi chè, hát then - đàn tính, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay ATK Định Hóa lần lượt hiện lên sống động trên bầu trời đêm.

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng "Hồ trên núi - Trà trong mây" - Ảnh 7.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Chứng nhận kỷ lục cho tỉnh Thái Nguyên với thành tích trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam.

Đêm nghệ thuật cũng ghi dấu bằng màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước. Hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành lễ hội văn hóa cộng đồng thực sự.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Thái Nguyên ra MV về nỗi sợ "không rực rỡ" của người trẻ

Nhạc sĩ Thái Nguyên ra MV về nỗi sợ "không rực rỡ" của người trẻ

(NLĐO) - Nhạc sĩ Thái Nguyên ra mắt MV "Ta đã từng rực rỡ", chạm tới nỗi trăn trở của người trẻ hiện đại.

du lịch Thái Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo