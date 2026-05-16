Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên: "Hồ trên núi - Trà trong mây"

Tối 15-5, tại Thái Nguyên, chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" đã diễn ra với sự tham sự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện, với kịch bản và Tổng đạo diễn Thu Hoài, lời bình NSND Lê Chức, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, Giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ sở quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thái Nguyên được thiên nhiên ưu ái với nhiều danh thắng đẹp, nổi tiếng như Hồ Ba Bể, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam; hồ Núi Cốc thơ mộng gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Cốc - nàng Công, hệ thống rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên nhiên phong phú.

Thái Nguyên còn sở hữu nhiều hang động kỳ vĩ như hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, động Hua Mạ, động Puông…, những dòng suối, thác nước hoang sơ cùng các vùng nông nghiệp đặc trưng như vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc và các vùng cây ăn quả, cây dược liệu…

Thái Nguyên cũng là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều địa danh lịch sử đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách - những "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống cách mạng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa - ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử quốc gia 27-7, Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, Di tích chiến thắng Đèo Giàng, Di tích Nà Tu…

Với chủ đề "Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây", chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: "Hồ trên núi - Trà trong mây", "Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn" và "Khúc tráng ca Thái Nguyên - Vùng đất diệu kỳ". Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, Việt Tú, "em bé chất" Xệ Xệ…

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa nghệ thuật, hiệu ứng sân khấu hiện đại cùng nghệ thuật ánh sáng, chương trình đã tái hiện sinh động hình ảnh vùng đất Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đang phát triển năng động trong thời kỳ mới.

Các tiết mục nghệ thuật khai thác đậm nét hình ảnh hồ Núi Cốc, những đồi chè xanh mướt, không gian văn hóa trà cùng bản sắc văn hóa các dân tộc đã góp phần khắc họa rõ nét vẻ đẹp riêng có của vùng đất được mệnh danh là "đệ nhất danh trà".