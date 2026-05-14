Nhạc sĩ Thái Nguyên ra MV về nỗi sợ "không rực rỡ" của người trẻ

Ca sĩ ảo AI/T xuất hiện trong MV mang thông điệp chữa lành

Ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh) trong "Ta đã từng rực rỡ"

Giữa thời điểm ngày càng nhiều người trẻ đối diện áp lực thành công, sự so sánh và nỗi sợ "không đủ nổi bật", nhạc sĩ Thái Nguyên tiếp tục gây chú ý khi chính thức phát hành MV mới mang tên "Ta đã từng rực rỡ" cùng ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh).

MV mở ra bằng hình ảnh AI/T bước đi trên những nấc thang dài vô tận giữa tầng mây, ánh sáng và giông gió - một ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Có những đoạn đường bình yên, nơi nữ chính dừng lại để trồng cây xanh trên một phần bậc thang, như cách con người gieo hy vọng giữa những tháng ngày nhiều áp lực.

Ca sĩ ảo Ái Trinh

Điểm chạm lớn nhất của "Ta đã từng rực rỡ" nằm ở câu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ hiện nay: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?". Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc được viết từ chính những quan sát về tâm trạng của nhiều bạn trẻ hiện đại - những người luôn cảm thấy mình phải chạm đến một "đỉnh cao" nào đó để được công nhận.

"Tôi nhận ra rằng, đôi khi chúng ta quá mải đi tìm một khoảnh khắc huy hoàng, để quên mất rằng chính hành trình cố gắng, chênh vênh, mỏi mệt và chưa hoàn hảo ấy… cũng đã từng rất rực rỡ rồi" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Thái Nguyên khai thác áp lực thành công ở giới trẻ

Nhạc sĩ Thái Nguyên - một trong những nhạc sĩ tiên phong sử dụng ca sĩ ảo

Không lựa chọn thông điệp bi lụy hay cực đoan, MV mang tinh thần chữa lành nhẹ nhàng, hướng người xem trở về với giá trị của hành trình sống thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.

Đây cũng là dự án đánh dấu chặng hành trình mới của AI/T (Ái Trinh) với chủ đề: "Chạm vào những thanh âm rực rỡ". Đồng thời, nữ ca sĩ ảo lần đầu xuất hiện với hình tượng mới mang tên "AI/T Cổ tích" - một phiên bản giàu tính điện ảnh, thơ mộng nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại.

Hình ảnh AI/T bước giữa mây trời, những chiếc thang vô tận cùng sự chuyển đổi giữa bóng tối và ánh sáng được xem như đại diện cho trạng thái tinh thần của nhiều người trẻ hôm nay: luôn đi tìm ý nghĩa của chính mình giữa vô vàn áp lực cuộc sống.

Trước đó, nhạc sĩ Thái Nguyên từng được biết đến qua nhiều dự án âm nhạc kết hợp AI, đặc biệt là việc xây dựng ca sĩ ảo AI/T như một mô hình nghệ sĩ số mang màu sắc riêng tại Việt Nam. Những thử nghiệm của anh trong việc ứng dụng AI vào MV, hình ảnh và kể chuyện bằng âm nhạc từng được nhiều báo lớn đưa tin.

Với "Ta đã từng rực rỡ", Thái Nguyên tiếp tục cho thấy hướng đi riêng: dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất con người - nơi cảm xúc, sự chữa lành và những giá trị tinh thần vẫn là trung tâm của âm nhạc.