Khai mạc triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam- Tầm vóc thời đại" sáng 3-5

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam- Tầm vóc thời đại" vừa khai mạc sáng nay, 3-5 tại tại phó đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, đối diện Công viên Chi Lăng).

Tham dự khai mạc triển lãm có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh TP HCM; TP Thủ Đức, các quận - huyện; đại diện thân nhân, gia đình, người có công, người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.



Triển lãm trưng bày 97 hình ảnh, tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử; những chủ trương, quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử như Him Lam, Độc Lập, Đồi A1, sân bay Mường Thanh…

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ, tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất tử của cuộc chiến tranh Nhân dân, là chiến thắng của đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Triển lãm với nhiều cảm xúc

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức cũng trưng bày 55 ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sắc màu Văn hóa - Du lịch vùng Tây Bắc", giới thiệu vẻ đẹp các danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử, điểm đến du lịch của các tỉnh vùng Tây Bắc: Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, những địa phương gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa như: Rừng Mường Phăng - di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương; Sa Pa - Thị trấn trong mây; Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải; Hồ Pá Khoang - "Viên ngọc bích" giữa lòng Tây Bắc; Thung lũng Mai Châu; Hồ Thác Bà; Cao nguyên Mộc Châu; Động Đá Bạc - kỳ quan của tạo hóa…

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ thì văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây cũng là điểm nổi bật trong tài nguyên du lịch Tây Bắc với các Lễ hội, Chợ phiên, Ẩm thực, Trang phục truyền thống... mang đậm bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của từng địa phương nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Triển lãm cũng thu hút nhiều bạn trẻ

Phát biểu tại triển lãm, ông Trần Thế Thuận (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM) cho biết: "Ngày nay, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn, vươn mình phát triển, những bản làng trù phú, những khu đô thị sầm uất mọc lên đã xóa đi những tàn tích chiến tranh năm nào, cuộc sống của người dân ngày càng sung túc, no ấm, góp phần giữ gìn an toàn, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Triển lãm còn phản ánh sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội giữa TP HCM với tỉnh Điện Biên, góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa TP HCM với tỉnh Điện Biên, nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 12-5.