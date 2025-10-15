HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản”

Kim Ngân. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM

(NLĐO) - Trưng bày chuyên đề "Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản" giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu từ thế kỷ XVIII - XIX.

Sáng 15-10, Bảo tàng Lịch sử TP HCM phối hợp với Hội Cổ vật TP HCM cùng một số đơn vị bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề "Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản".

Gốm Sài Gòn ra đời cùng quá trình khai phá vùng đất phương Nam, với các lò gốm nổi tiếng quanh khu vực Chợ Lớn như Cây Mai, Bửu Nguyên, Đồng Hòa, Hưng Lợi… Không chỉ phục vụ sinh hoạt thường ngày, các lò còn chế tác tượng thờ tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, hòa quyện ảnh hưởng Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản” - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu, được chia thành bốn nhóm chủ đề: tượng thờ Phật giáo, tượng thờ Đạo giáo, tượng thờ dân gian và tượng trang trí kiến trúc.

Mỗi nhóm hiện vật thể hiện một khía cạnh của đời sống tinh thần người xưa, từ hình tượng Phật, Bồ Tát, La Hán, Tiêu Diện cho đến các pho tượng Ngọc Hoàng, Phúc Đức Thổ Địa, Chúa Tiên Nương Nương hay những quần thể ngõa tích trang trí mái đình, chùa, hội quán...

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản” - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM Nguyễn Minh Nhựt (bìa trái) và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP HCM Hoàng Anh Tuấn (bìa phải) tặng Kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày

Đáng chú ý, nhiều tượng có khắc minh văn chữ Hán ghi rõ tên lò, địa điểm sản xuất và niên đại, giúp các nhà nghiên cứu xác định nguồn gốc, kỹ thuật và giá trị lịch sử của dòng gốm Sài Gòn xưa.

Phát biểu khai mạc, TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP HCM, cho biết các tác phẩm không chỉ có nghệ thuật mà còn có tín ngưỡng, tâm linh và ký ức cộng đồng những giá trị tạo nên bản sắc của cư dân Sài Gòn - Gia Định xưa.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa - Nghệ thuật và di sản” - Ảnh 3.

Bộ Tam Quan Đại Đế gồm 9 tượng được trưng bày

"Qua đây, chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ, bảo quản hiện vật mà còn là cách gìn giữ tinh thần và bản sắc của vùng đất" - TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 15-10 đến hết 17-11 tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP HCM).

