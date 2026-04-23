Thời sự

Khai mở cuộn thư pháp Đại Bi Quan Âm 200 mét trước ngày Giỗ Tổ

Yến Anh

(NLĐO)- Đức Gyalwang Drukpa sẽ khai mở cuộn thư pháp Đại Bi Quan Âm dài 200 mét được biên chép bằng tiếng Tạng truyền tải thông điệp hòa bình sáng 25-4.

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Phú Thọ, Đức Gyalwang Drukpa sẽ khai mở cuộn thư pháp Đại Bi Quan Âm dài 200 mét được biên chép bằng tiếng Tạng.

Cuộn thư pháp Đại Bi Quan Âm dài 200 mét sẽ được khai mở ngày 25-4

Thuộc nhóm tác phẩm thư pháp tôn giáo quy mô lớn hiếm thấy tại Việt Nam, cuộn Thiền thư có đường kính 41 cm, chiều dài 200 m, chiều rộng 72 cm, trọng lượng 28 kg được ví như một Bảo tháp Phật Quan Âm bằng ngôn ngữ.

Nội dung thư pháp là bài kệ cầu nguyện hòa bình và sự chữa lành phổ độ rộng khắp nhân sinh do chính Pháp vương Drukpa soạn với ba tầng nguyện lực lớn: Cầu nguyện hòa bình thế giới; Cầu nguyện quốc thái dân an; Nguyện bình an muôn loài

Thư pháp được biên chép bằng chữ Tạng - ngôn ngữ thiêng của kinh điển Phật giáo

Là học trò của Đức Pháp vương, Ni sư trụ trì Bảo tháp Mandala Tây Thiên công phu biên chép lại bằng Tạng ngữ - chữ viết thiêng của kinh điển Phật giáo Himalaya. Từ hơn một ngàn năm qua đã có hàng triệu vị Thượng sư và hành giả sử dụng ngôn ngữ này để trì tụng và thực chứng giác ngộ. Mỗi ký tự thấm đẫm nguyện lực của vô lượng thế hệ.

Thư pháp có thể khai mở toàn bộ trước công chúng

"Khi những ký tự Tạng thư được viết xuống bằng tâm thanh tịnh cũng là hiện thân vật lý của ánh sáng từ bi. Chọn giấy dó Himalaya thiêng quý làm chất liệu là tiếp nối một truyền thống linh thiêng ngàn năm để lời nguyện cầu của Hóa thân Quan Âm được gìn giữ vượt không gian thời gian"- Ni sư lý giải.

Trong truyền thống Mật thừa, thư pháp - thiền thư vừa là nghệ thuật, đồng thời là sự thực hành tâm linh. Người viết phải tịnh tâm, trì chú và thiền định trước mỗi nét bút. Vì vậy, mỗi centimet trong hơn 200 mét cuộn thư này là một hơi thở chánh niệm, mỗi dòng chữ Tạng là một lời nguyện cầu được vật chất hóa đưa vào đời sống.

Tái hiện câu chuyện về bậc hóa thân Phật Quan Âm bằng ánh sáng 3D mapping

Cuộn thư được thiết kế để sử dụng trong nghi lễ Phật giáo, có thể khai mở toàn bộ trước công chúng, tạo nên trải nghiệm thị giác và tâm linh đồng thời cùng lúc. Người chiêm ngưỡng, tiếp xúc hay hiện diện tại pháp hội đều được gieo duyên lành với tinh thần Đại Bi; ngay cả người ở xa, khi khởi tâm thiện, cũng được kết nối trong trường năng lượng.

Theo ban tổ chức trong ngày đầu Pháp hội, cùng với nghi lễ khai mở cuộn Thiền thư, Đức Gyalwang Drukpa đồng thời cử hành nghi thức thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình thế giới và các hoạt động tâm linh quan trọng khác.

Lễ hội ánh sáng 3D mapping với chủ đề "Cầu nguyện hòa bình thế giới - Quốc thái dân an" sẽ được trình chiếu tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên vào tối khai mạc Pháp hội Đại Bi Quan Âm 25-4

Pháp hội Đại Bi Quan Âm diễn ra trong ba ngày từ 25 đến 27-4-2026 trùng vào thời điểm đặc biệt khi hàng triệu người dân trên khắp cả nước cùng hướng về Phú Thọ để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 (26-4).

Trong khuôn khổ Pháp hội, nhiều nghi lễ văn hóa nghệ thuật Phật giáo quan trọng sẽ được cử hành: Đại lễ cầu an Quan Âm Tara Yuldog (26-4) tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc lành, cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới; Đại lễ gia trì Dược sư và Đại đàn siêu độ chư hương linh, nạn nhân chiến tranh, thiên tai dịch họa...

Tin liên quan

VIDEO: Đại lễ Truyền đăng cầu an tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên với 3D Mapping

(NLĐO)- Lần đầu tiên tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên có màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping cùng với Đại lễ Truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an

