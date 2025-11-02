HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khai thác chuyến bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn từ ngày 1-11

Tr.Đức

(NLĐO)- Vào 20 giờ ngày 1-11 chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Từ ngày 1-11, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) chính thức khai thác chuyến bay charter (thuê trọn gói toàn bộ máy bay theo lịch trình) từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên sau đại dịch COVID-19 cũng như sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc.

Khai thác chuyến bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn từ ngày 1-11 - Ảnh 1.

Chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ( tỉnh Quảng Ninh) được chào đón bằng màn phun nước vòi rồng

Sự kiện này mở ra cơ hội kết nối du lịch, giao thương và đầu tư, đồng thời thể hiện nỗ lực của Quảng Ninh trong việc kích cầu du lịch, đón khách quốc tế.

Vào 20 giờ ngày 1-11 chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bằng máy bay Boeing 737-800, đưa đoàn khách quốc tế từ Trung Quốc trở lại Quảng Ninh sau một thời gian bị gián đoạn.

Chuyến bay khởi hành từ Thâm Quyến lúc 18 giờ 10 phút và hạ cánh xuống Vân Đồn lúc 20 giờ ngày 1-11, đánh dấu thời điểm bắt đầu lịch trình bay nhiều hơn giữa Thâm Quyến - Vân Đồn (Quảng Ninh), với các ngày dự kiến 1, 6, 10, 15, 20 và 24 trong tháng 11.

Với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ, chặng bay Thâm Quyến - Vân Đồn rút ngắn hành trình di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế du lịch năng động của khu vực, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến, thành phố phát triển bậc nhất vùng phía Nam Trung Quốc, là bước đi chiến lược trong phát triển du lịch quốc tế của Quảng Ninh. Thâm Quyến là thị trường tiềm năng, giàu sức chi tiêu, đại diện cho phân khúc du khách trung - cao cấp mà Quảng Ninh đang hướng tới. Sự kiện mở lại đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến không chỉ kết nối nguồn khách quốc tế truyền thống, mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế của sân bay Vân Đồn trong giai đoạn tới cũng như chiến lược thu hút khách Trung Quốc của tỉnh Quảng Ninh.

Khai thác chuyến bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn từ ngày 1-11 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chào đón du khách từ Thâm Quyến

"Đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến được khai thác hiệu quả vừa phát huy tiềm năng to lớn của thị trường Trung Quốc, vừa khẳng định vai trò của Sân bay Vân Đồn trong mạng lưới giao thông Quảng Ninh. Sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của sân bay Vân Đồn khi vươn ra thế giới và phát triển các dịch vụ hàng không đa dạng, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho Quảng Ninh thời gian tới" - đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chia sẻ.

Việc khai thác đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh phát động Chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm 2025 với chủ đề "Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới." Chiến dịch đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực và ưu đãi quy mô lớn.

Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2-2026, sân bay Vân Đồn sẽ đón tiếp các chuyến charter quốc tế tiếp theo từ Cheongju (Hàn Quốc) với 9 chuyến khứ hồi. Hiện tại, sân bay đang được Vietnam Airlines khai thác tuyến TP HCM - Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Nam với miền di sản.

Tin liên quan

Đưa Boeing 787 và Airbus A350 khai thác chuyến bay vào khung giờ chẵn

Đưa Boeing 787 và Airbus A350 khai thác chuyến bay vào khung giờ chẵn

(NLĐO)- Tần suất khai thác đường trục Hà Nội - TP HCM trung bình 30 phút/chuyến. Các chuyến bay vào khung giờ chẵn được khai thác bằng máy bay thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350.

Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF

Những chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF được tra nạp nhiên liệu tại Việt Nam đã cất cánh hôm nay từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Đề nghị khai thác chuyến bay quốc tế qua Cảng hàng không Tuy Hòa

(NLĐO) - Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện để có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đến Cảng Hàng không Tuy Hòa đã được hoàn tất.

khách quốc tế sân bay Vân Đồn cảng hàng không quốc tế chuyến bay charter
