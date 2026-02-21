HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khai Xuân đầu năm, tấp nập chốt đơn hàng

Lê Thúy

(NLĐO) - Đầu năm mới Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã sớm nhộn nhịp trở lại.

Thay vì kéo dài kỳ nghỉ, nhiều đơn vị chủ động khai xuân sớm, khởi động dây chuyền để kịp tiến độ giao hàng cho đối tác trong và ngoài nước. Tín hiệu đơn hàng khả quan ngay từ những ngày đầu năm đang tạo thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp bước vào chu kỳ sản xuất mới với tâm thế tích cực.

Khai Xuân đầu năm, tấp nập chốt đơn hàng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào năm mới bội thu

Khai xuân đầu năm 2026 để sản xuất kịp thời và giao hàng nhanh chóng

Ông Nguyễn Viết Hồng, đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Hòa Phát, đơn vị chuyên sản xuất bánh phồng tôm Cà Mau – cho biết phần lớn đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp là từ khách quen, đã đặt trước Tết và chủ yếu phục vụ thị trường Đài Loan. Đây là những bạn hàng truyền thống, có kế hoạch nhập hàng ổn định hằng năm nên doanh nghiệp chủ động sắp xếp sản xuất từ sớm.

Theo ông Hồng, sau kỳ nghỉ Tết, công ty dự kiến khai xuân từ mùng 6 để kịp hoàn tất các đơn hàng đã ký kết.

Trước đó, ngay trong tháng Chạp, doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, đồng thời giữ ổn định giá thành trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Việc chuẩn bị sớm giúp doanh nghiệp không bị động khi quay lại sản xuất, tránh tình trạng thiếu hụt nguyên liệu hoặc gián đoạn tiến độ giao hàng.

Tại Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Thành IV, cho hay thông thường các doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nghỉ Tết từ khoảng 27–28 tháng Chạp. Năm nay do không có ngày 30 nên công ty dự kiến nghỉ từ ngày 27 và mở cửa thu mua trở lại từ mùng 6 Tết.

Tuy nhiên, theo ông Thành, phải đến khoảng 20 tháng Giêng thì sản lượng thu hoạch mới dồi dào, khi đó hoạt động thu mua và chế biến mới thực sự bước vào cao điểm.

Ông Thành chia sẻ, ngay khi bước vào mùa thu hoạch rộ, doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết với nông dân để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Việc duy trì mối liên kết chặt chẽ không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, mà còn góp phần ổn định thu nhập cho người sản xuất.

"Đây là trách nhiệm lâu dài, không chỉ vì lợi ích doanh nghiệp mà còn vì sự bền vững của chuỗi sản xuất lúa gạo" - ông nhấn mạnh. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân được xem là yếu tố then chốt để duy trì ổn định sản xuất.

Tín hiệu vui đầu năm

Ở lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, ông Nguyễn Tiến Thưởng, Tổng Giám đốc Công ty CP Ốc vít Brother, cho biết doanh nghiệp lựa chọn mùng 8 Tết để khai Xuân. Theo ông, việc bắt đầu muộn hơn vài ngày giúp cán bộ, nhân viên có thêm thời gian sum họp gia đình, tái tạo năng lượng trước khi bước vào guồng công việc mới. Bên cạnh yếu tố sản xuất, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì nét văn hóa đầu năm, tổ chức gặp mặt, chúc Tết và động viên người lao động.

Ông Thưởng cũng bày tỏ quan điểm rằng khai xuân ngày chẵn sẽ mang lại thuận lợi, may mắn và nhiều đơn hàng trong năm mới. Dù mang yếu tố tinh thần, nhưng niềm tin ấy phần nào phản ánh kỳ vọng của doanh nghiệp về một năm kinh doanh khởi sắc hơn, khi thị trường dần phục hồi và nhu cầu tiêu dùng có dấu hiệu cải thiện.

Những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất cũng được phản ánh qua các chỉ số vĩ mô. Đầu tháng 2-2026, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam với ba điểm nhấn đáng chú ý: sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng nhanh hơn; niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 22 tháng; giá cả đầu ra tăng mạnh nhất kể từ tháng 4-2022.

Báo cáo cho thấy tâm lý lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới tiếp tục cải thiện trong tháng đầu năm 2026, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 3-2024. Có 55% số doanh nghiệp tham gia khảo sát dự báo sản lượng sẽ tăng trong năm tới, trong khi tỷ lệ dự báo suy giảm ở mức thấp. Các công ty kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục gia tăng khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn và nhu cầu tiêu dùng từng bước hồi phục.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định ngành sản xuất Việt Nam đã có khởi đầu vững chắc cho năm nay khi các doanh nghiệp gia tăng sản lượng để đáp ứng lượng đơn đặt hàng mới tăng lên, đồng thời nỗ lực giao hàng kịp thời cho khách. Theo ông, động lực tăng trưởng được tích lũy từ cuối năm 2025 đang tiếp tục được duy trì, mở ra triển vọng tích cực cho toàn ngành trong năm 2026.

Không khí khai xuân tấp nập cùng những con số lạc quan từ chỉ số PMI cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang dần được củng cố. Dù vẫn còn những thách thức phía trước, nhưng với sự chủ động trong sản xuất, liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng và tín hiệu cải thiện từ thị trường, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng năm mới sẽ là giai đoạn tăng tốc, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới.

xuất khẩu sản xuất năm mới đơn hàng khai xuân
