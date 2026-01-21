Xuất khẩu gỗ hướng tới mốc 18 – 19 tỉ USD trong năm 2026

Ngày 21-1, tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TP HCM (HawaExpo 2026), ông Phùng Quốc Mẫn – Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) – cho biết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 17,3 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm 2024, dù ngành phải đối mặt với nhiều biến động, trong đó có việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số mặt hàng.

Đáng chú ý, bất chấp chính sách thuế của Mỹ, xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8,5% – 9%. Bước sang năm 2026, với nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, ngành gỗ được kỳ vọng đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 18 – 19 tỉ USD.

Theo ông Mẫn, phần lớn doanh nghiệp trong ngành đã ký được hợp đồng xuất khẩu, bảo đảm đơn hàng đến hết tháng 5-2026. Ngoài ra, phía Mỹ hiện tạm hoãn áp thuế cao đối với các mặt hàng tủ bếp, kệ bếp đến hết năm nay, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp duy trì sản xuất và xuất khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp gỗ hiện không thiếu đơn hàng, nhiều đơn vị đã kín kế hoạch sản xuất đến hết quý II/2026.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM thông tin về tình hình xuất khẩu đồ gỗ

Thị trường Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Các thị trường quan trọng khác gồm châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ngành gỗ cũng đang mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông và Ấn Độ. Theo HAWA, khách hàng quốc tế đã dần thích nghi với mức giá xuất khẩu tăng do tác động từ thuế và chi phí, giúp thị trường năm 2026 được dự báo ổn định hơn.

Trong bối cảnh chi phí logistics và hiệu quả chuỗi cung ứng ngày càng trở nên nhạy cảm, đặc biệt tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp đang tập trung cải tiến thiết kế sản phẩm, cấu trúc đóng gói và phương thức vận chuyển.

Ông Đặng Công Quang, Giám đốc điều hành Công ty Forexco Quảng Nam, cho biết trước những thách thức của kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động điều chỉnh chiến lược, phát triển các dòng sản phẩm đa năng, kết hợp hài hòa giữa nội thất và ngoại thất, đồng thời áp dụng thiết kế đóng gói thông minh nhằm tối ưu khả năng xếp dỡ container và giảm chi phí logistics.

Đối với thị trường châu Âu, nơi các yêu cầu về môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, khoảng 70% doanh nghiệp trong ngành đã đáp ứng đầy đủ các chứng nhận quốc tế như FSC, BCI và chủ động chuẩn bị cho quy định chống phá rừng của EU (EUDR). Việc hoàn thiện quy trình thẩm định nội bộ giúp rút ngắn thời gian đánh giá rủi ro, tạo thêm niềm tin cho nhà mua hàng.

Ở các thị trường đề cao mỹ thuật và kỹ thuật chế tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành gỗ Việt Nam đang chuyển dịch dần từ gia công (OEM) sang tự thiết kế, sản xuất (ODM). Theo ông Mẫn, hiện đa số doanh nghiệp đều đã có bộ phận thiết kế riêng với năng lực từ trung bình đến khá, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.