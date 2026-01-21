HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xuất khẩu gỗ hướng tới mốc 18 – 19 tỉ USD trong năm 2026

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Trong năm 2025, Chính phủ Mỹ áp thuế đồ gỗ từ 0% lên 46%, rồi giảm xuống còn 20% cũng không làm cho thị trường này giảm mà còn tăng đến 9%.

Ngày 21-1, tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TP HCM (HawaExpo 2026), ông Phùng Quốc Mẫn – Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) – cho biết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 17,3 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm 2024, dù ngành phải đối mặt với nhiều biến động, trong đó có việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số mặt hàng.

Đáng chú ý, bất chấp chính sách thuế của Mỹ, xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8,5% – 9%. Bước sang năm 2026, với nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, ngành gỗ được kỳ vọng đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 18 – 19 tỉ USD.

Theo ông Mẫn, phần lớn doanh nghiệp trong ngành đã ký được hợp đồng xuất khẩu, bảo đảm đơn hàng đến hết tháng 5-2026. Ngoài ra, phía Mỹ hiện tạm hoãn áp thuế cao đối với các mặt hàng tủ bếp, kệ bếp đến hết năm nay, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp duy trì sản xuất và xuất khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp gỗ hiện không thiếu đơn hàng, nhiều đơn vị đã kín kế hoạch sản xuất đến hết quý II/2026.

- Ảnh 2.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM thông tin về tình hình xuất khẩu đồ gỗ

Thị trường Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Các thị trường quan trọng khác gồm châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ngành gỗ cũng đang mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông và Ấn Độ. Theo HAWA, khách hàng quốc tế đã dần thích nghi với mức giá xuất khẩu tăng do tác động từ thuế và chi phí, giúp thị trường năm 2026 được dự báo ổn định hơn.

Trong bối cảnh chi phí logistics và hiệu quả chuỗi cung ứng ngày càng trở nên nhạy cảm, đặc biệt tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp đang tập trung cải tiến thiết kế sản phẩm, cấu trúc đóng gói và phương thức vận chuyển. 

Ông Đặng Công Quang, Giám đốc điều hành Công ty Forexco Quảng Nam, cho biết trước những thách thức của kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động điều chỉnh chiến lược, phát triển các dòng sản phẩm đa năng, kết hợp hài hòa giữa nội thất và ngoại thất, đồng thời áp dụng thiết kế đóng gói thông minh nhằm tối ưu khả năng xếp dỡ container và giảm chi phí logistics.

Đối với thị trường châu Âu, nơi các yêu cầu về môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, khoảng 70% doanh nghiệp trong ngành đã đáp ứng đầy đủ các chứng nhận quốc tế như FSC, BCI và chủ động chuẩn bị cho quy định chống phá rừng của EU (EUDR). Việc hoàn thiện quy trình thẩm định nội bộ giúp rút ngắn thời gian đánh giá rủi ro, tạo thêm niềm tin cho nhà mua hàng.

Ở các thị trường đề cao mỹ thuật và kỹ thuật chế tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành gỗ Việt Nam đang chuyển dịch dần từ gia công (OEM) sang tự thiết kế, sản xuất (ODM). Theo ông Mẫn, hiện đa số doanh nghiệp đều đã có bộ phận thiết kế riêng với năng lực từ trung bình đến khá, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ chấp nhận giảm giá 5% để giữ thị trường Mỹ.

Xuất khẩu gỗ chuyển biến đáng mừng

Các công ty gỗ đã bắt kịp xu hướng mới nhất tại thị trường Mỹ, giúp đồ gỗ Việt Nam đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng

Xuất khẩu gỗ đối mặt nhiều thách thức khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tác động đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam ra sao?

xuất khẩu HAWA Chính phủ Mỹ đồ gỗ thuế Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo