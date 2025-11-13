Ngày 12-11, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc kiểm tra sau khi Báo Người Lao Động đăng bài "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc".

PGS-TS Trần Kiêm Hảo gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã phản ánh kịp thời, giúp sở nắm bắt tình hình để kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh hoạt động của các phòng khám. "Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm, Sở Y tế TP Huế sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định" - ông Hảo khẳng định.

Như Báo Người Lao Động phản ánh (ngày 12-11), Phòng khám Chuyên khoa ngoại - bác sĩ Lê Trung Hậu (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) được Sở Y tế TP Huế cấp phép hoạt động từ ngày 13-6-2014, với phạm vi hành nghề là cấp cứu ban đầu về ngoại khoa, khám và xử trí các vết thương thông thường… Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy phòng khám này vẫn điều trị bệnh cơ xương khớp bằng phương pháp lấy máu bệnh nhân, tách huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) rồi tiêm trở lại khớp.

Trước đó, trong quá trình thực hiện bài viết, phóng viên Báo Người Lao Động đã cung cấp thông tin về phòng khám này đến Sở Y tế TP Huế để phối hợp kiểm tra, xử lý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Huế đã đến làm việc và ghi nhận phòng khám có thực hiện kỹ thuật PRP. Vào giữa tháng 10, Sở Y tế TP Huế đã yêu cầu phòng khám dừng thực hiện kỹ thuật này, xử phạt vi phạm hành chính và buộc cam kết không tái phạm, đồng thời phối hợp với chính quyền phường Vỹ Dạ để giám sát hoạt động.

Riêng Phòng khám Đa khoa An Thịnh (đường Hoàng Văn Thụ) và Phòng khám Đa khoa Tâm Đức (đường An Dương Vương) cũng bị phản ánh có dấu hiệu bỏ qua nhiều bước khám, bác sĩ ký trước, điều dưỡng khám thay bác sĩ, không chụp X-quang nhưng vẫn kết luận "tim phổi bình thường"… trong hồ sơ khám sức khỏe xin việc, khám lái xe.

Sở Y tế TP Huế cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh và có thông tin phản hồi đến Báo Người Lao Động sau khi có kết quả cụ thể.