Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phản hồi thông tin lan truyền trên mạng về khám bệnh

D.Thu

(NLĐO) - Trước thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng, xúc phạm đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã làm việc với công an để xử lý theo quy định.

Ngày 6-11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phản hồi thông tin lan truyền trên mạng - Ảnh 1.

Bệnh nhân chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Theo bệnh viện, những ngày qua, một số tài khoản như @h.my3208, Đỗ Văn H., Giao thông văn minh 24h… đã đăng tải nhiều video chứa nội dung bịa đặt, vu khống, xúc phạm đội ngũ y, bác sĩ và cố tình bóp méo thông tin, khiến dư luận hoang mang.

Sự việc bắt nguồn từ việc ngày 4-11, bà N.T.H. đến bệnh viện phản ánh về kết quả khám bệnh được thực hiện ngày 6-9-2025. Ngay sau đó, tài khoản TikTok @h.my3208 đã đăng video sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của bệnh viện.

Các video này chứa nhiều thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự đội ngũ y, bác sĩ, cố ý bôi nhọ uy tín bệnh viện, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám chữa bệnh và môi trường làm việc của cán bộ y tế.

Trước sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung liên quan đến quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân N.T.H.. Kết quả xác minh cho thấy bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh.

Ngày 5-11, bệnh viện đã làm việc với cơ quan công an, lập vi bằng các nội dung đăng tải sai sự thật để làm cơ sở xử lý theo pháp luật.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đề nghị người dân và các trang thông tin không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho hành vi sai phạm.

Bệnh viện khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, vu khống nhằm đảm bảo môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Theo quy định, việc đăng tải thông tin sai sự thật vi phạm điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 và điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét hành vi vu khống, xâm phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

công an mạng xã hội nhân viên y tế hành hung Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
