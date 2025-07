Chiều 20-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã yêu cầu lực lượng điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, trên vịnh Hạ Long, khiến 35 người tử nạn, 4 người mất tích.

Đại tá Trần Văn Phúc chỉ đạo các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân vào sáng 20-7

Trước đó, sáng 20-7, Đại tá Trần Văn Phúc cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích sau vụ đắm tàu. Dù điều kiện thời tiết phức tạp, công tác ứng cứu vẫn được triển khai khẩn trương với sự tham gia của đông đảo lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Theo báo cáo, đến trưa 20-7, khu vực vịnh Hạ Long có sóng biển cấp 4-5, gây cản trở đáng kể cho hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đã được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện, công tác cứu nạn tiếp tục được triển khai hết sức khẩn trương, mở rộng với 28 mũi tìm kiếm được thiết lập. Các lực lượng đang tích cực chạy đua với thời gian trước khi bão Wipha đổ bộ để tối ưu hóa nỗ lực ứng phó, đồng thời huy động thêm sự tham gia của Công an, Quân đội và Nhân dân.

Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc chỉ đạo 28 tổ công tác tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Hình ảnh bên trong con tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, sau khi được trục vớt



Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc huy động tối đa tàu thuyền của ngư dân am hiểu địa hình để mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường ven biển tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ công tác cứu nạn.

Công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật được triển khai đồng bộ nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, nhất là công tác đăng kiểm phương tiện, hệ thống điện để đánh giá các yếu tố liên quan. Nếu phát hiện vi phạm về quy trình vận hành hoặc đăng kiểm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Đại tá Trần Vă Phúc cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn tư trang, tài sản của nạn nhân nhằm phục vụ công tác khám nghiệm cũng như xác minh để hoàn trả cho thân nhân các nạn nhân theo đúng quy định.