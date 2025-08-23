HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Điểm đến

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona

TRẦN THUỶ (từ Đức)

(NLĐO) - "Đến Barcelona nhớ đi chợ ẩm thực nhé!". Đó là lời nhắn nhủ của người bạn trước khi gia đình tôi có chuyến bay từ Đức đến xứ sở Catalonia xinh đẹp.

Sau 2 ngày tham quan, tôi mê mẩn trước những công trình độc đáo của kiến trúc sư Gaudi như: Vương cung thánh đường Sagrada Familia, ngôi nhà kỳ ảo Casa Batllo, công viên thần tiên Park Güell... hay dạo chơi trên những con phố có từ thời trung cổ, chiêm ngưỡng hàng loạt kiến trúc Gothic nổi tiếng như: nhà thờ Barcelona, tu viện Monestir de Pedralbes...

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona - Ảnh 1.

Tác giả tại Barcelona - Tây Ban Nha

Cuối cùng, chúng tôi xuôi dòng người tấp nập theo đại lộ La Rambla rợp bóng cây. Đại lộ kéo dài 1,2 km từ phía bắc Catalunya (quảng trường trung tâm) đến bờ biển phía Nam Port Vell.

Bức tranh ẩm thực đủ màu sắc

Chúng tôi đã bước vào một thế giới khác, nơi mà hương thơm cuốn hút của món ăn, sắc màu rực rỡ của hoa quả và tiếng mời chào thân thiện của tiểu thương hòa quyện với nhau thành một bức tranh ẩm thực đủ sắc màu.

Đó là chợ La Boqueria có từ thế kỷ thứ 13, một địa điểm không chỉ để mua bán, mà còn là nơi người xứ Catalonia giữ gìn và truyền bá những nét ẩm thực đặc sắc của dân tộc mình.

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona - Ảnh 2.

Chợ La Boqueria có từ thế kỷ thứ 13

Tôi có cảm tình với La Boqueria ngay từ khi bước chân vào cổng. Ánh sáng chiếu qua những miếng kính nhiều màu được ghép theo phong cách nghệ thuật Nouveau ở phần mái vòm, tạo nên những dải nắng lung linh tuyệt đẹp. Chợ khá sạch sẽ, được chia thành quầy, phân khu giống các chợ truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi đến đúng lúc khách du lịch đang tìm chỗ ăn trưa nên không khí trong chợ nóng hơn hẳn.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là dãy hàng sinh tố và hoa quả đủ sắc màu. Nhiều nhất vẫn là trái cây đến từ Địa Trung Hải như: Dâu tây, cam quýt, nho, lê, đào, mận, cherry..., sau đó phải kể đến các loại hoa quả nhiệt đới như: Dứa, xoài, bơ, đu đủ, thanh long, ổi, nhãn, măng cụt, chôm chôm...

Nhìn những loại quả căng mọng, vàng ươm gối lên nhau bắt mắt, hoặc những miếng dưa hấu nổi cát đỏ au đặt trên đá lạnh. Chúng tôi chẳng ai nỡ đi qua mà không dừng lại, tự thưởng cho mình cốc sinh tố mát lịm hoặc cốc hoa quả ướp lạnh giữa trời trưa. Tôi khá ngạc nhiên khi giá chỉ có 3 euro một cốc. Rẻ hơn rất nhiều so với chiều hôm trước, cả nhà đi dạo trên bãi biển và uống sinh tố với giá 7 euro.

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona - Ảnh 3.

Những sạp gia vị đủ sắc màu, những quầy rau củ nõn nà, những hàng quả sấy khô bắt mắt

Sâu vào chợ một chút, những chiếc đùi lợn xông khói treo đều đặn trước mỗi quầy bán phô mai xúc xích, khiến tôi chợt nghĩ đến việc phải thử ngay món giăm bông trứ danh của xứ sở này. Anh chàng người Tây Ban Nha có nước da nâu sậm nhanh miệng hỏi tôi muốn thử loại nào. 

Tất cả đều là đùi lợn ủ muối được treo gió tự nhiên trong thời gian dài, có khi đến vài năm, càng để lâu hương vị càng đặc biệt thơm ngậy. Loại hảo hạng có giá lên đến vài trăm euro/kg. Tôi nhón một lát thịt mỏng tang vừa mua đưa vào miệng thử. Mùi thơm ủ khô dậy lên, vị mặn vừa phải thoảng qua, sau đó là vị ngọt của thịt và béo của mỡ hòa quyện với nhau tan chảy. Anh bán hàng cười rất tươi bảo tôi nên ăn cùng với phô mai và ô liu muối, thêm ly bia tươi mới chuẩn vị.

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona - Ảnh 4.

Cá, mực mắt vẫn trong, tôm cua bật tanh tách, hàu, ốc, ngao roi rói sắc màu

Thưởng thức hải sản chế biến tại chỗ

Đang mải ngắm nghía những sạp gia vị đủ sắc màu, những quầy rau củ nõn nà, những hàng quả sấy khô bắt mắt, bất chợt cậu con trai kéo tôi rất nhanh đến mấy quầy hải sản chiên giòn ở phía trong, món ăn ưa thích của giới trẻ.

Đông quá, người xếp hàng vòng trong vòng ngoài. Chẳng cần biết tên món là gì, chỉ cần nhìn qua lớp bột vàng ươm bao quanh từng con tôm, mực, cá cơm bé xíu, cảm giác muốn ăn đã không thể cưỡng lại.

Chúng tôi mua chung một phần đủ loại có giá 10 euro. Vừa đi vừa xiên từng miếng hải sản nóng hổi, chấm nhẹ vào tương ớt cô bán hàng đưa cho. Cảm nhận rất rõ vị giòn tan xen lẫn mặn mòi của biển. Nó giản dị mà gây thương nhớ biết bao.

Ngay cạnh đó là những hàng bánh nướng thơm lừng. Chị bán hàng có cái khăn xanh buộc trên đầu nhiệt tình giới thiệu cho tôi biết đâu là bánh gối nhân nấm thịt gà, thịt bò hay tapas bọc rau spinat với phô mai đang được áp chảo. Phân vân mãi, chúng tôi quyết định mua một ít churros (bánh quẩy). Chị gói cho tôi bằng giấy sáp mỏng, tay tôi còn cảm nhận rõ độ ấm lan qua lớp giấy. Khi cắn thử, hương vị béo ngậy giòn ngoài mềm trong, khác hẳn với món quẩy nóng ở quê nhà.

Bước vào khu cá tươi phía bên phải chợ, cảm giác không hề thấy mùi tanh bởi sau mỗi quầy đều có vòi nước và rãnh thoát nước rất thuận tiện. Ở đây, hải sản được xếp đều đặn trên sạp, phủ đá trắng xóa lấp lóa dưới ánh đèn. Cá, mực mắt vẫn trong, tôm cua bật tanh tách, hàu, ốc, ngao roi rói sắc màu. Chỉ ngắm thôi mà tôi cứ tiếc hùi hụi. Giá như khách sạn mình thuê có bếp riêng, chắc tôi đã mua đủ loại mang về để chế biến cho cả gia đình.

Nhưng không sao, dù đã lưng lưng bụng, chúng tôi vẫn muốn thưởng thức một bữa hải sản ở quầy ăn tại chỗ, nơi người ta vừa nấu vừa bán và phục vụ chỉ với hàng ghế kê cao xung quanh, thực phẩm tươi được đặt trong tủ mát ngay trước mặt. Bạn có thể lựa chọn tôm hùm, bạch tuộc, bào ngư, cua, ốc...hay bất cứ thứ gì bạn thích để đầu bếp chế biến. Giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với khu trung tâm hay ngoài bãi biển.

Ở đây có nhiều quầy bán những đĩa cơm hải sản paella vàng ươm, có con tôm đỏ au xếp bên trên với giá chỉ 6 euro/phần. Đây là món ăn nổi tiếng của Barcelona được nhiều người ưa chuộng. Cô bán hàng bảo tôi nên thử món paella bóng đêm, nó rất đặc biệt. Nụ cười và ánh mắt nheo nheo có phần bí hiểm của cô khiến tôi đã quyết định.

Khám phá chợ ẩm thực La Boqueria giữa lòng Barcelona - Ảnh 5.

Món paella bóng đêm

Một đĩa cơm đen bóng như than được đưa ra. Ồ, nó được nấu với túi mực của con mực để tạo màu và hương vị. Tôi ngạc nhiên khi cô tiết lộ nguyên liệu món ăn. Hạt gạo hơi sượng theo kiểu cơm vùng Địa Trung Hải, kết hợp cùng nước sốt, rau củ và rất nhiều hải sản xắt nhỏ. Nó khá quện, rất đáng để thử.

Trong câu chuyện cô kể, tôi được biết, cô là thế hệ thứ ba tiếp quản quầy hàng này, cậu con trai và cô con gái đang phụ bên cạnh tương lai sẽ kế thừa. Có lẽ không chỉ gia đình cô mà còn nhiều hộ tiểu thương buôn bán ở đây, họ đều mang trong mình tình yêu và lòng nhiệt huyết, cùng nhau giữ gìn những giá trị truyền thống của ngôi chợ, để không bị phai dần theo mạch chảy của thời gian.

Rời khỏi chợ khi bụng đã no nhưng tay chúng tôi vẫn cầm đầy những gói nhỏ: một túi bánh ngọt, vài lát giăm bông gói sẵn, một túi hoa quả nhiệt đới cho buổi tối. Nhưng có lẽ thứ đọng lại trong tôi nhiều nhất chính là dư âm sống động ở nơi đây. Nơi mà người ta sống bằng vị giác, khứu giác và bằng cả tấm lòng.

Những tiếng "Hola, guapa!", không phải để chèo kéo khách hàng, mà là lời chào chân thành gần gũi của La Boqueria. Nơi từng người bán, từng món ăn, đều đang kể cho bạn nghe một câu chuyện đầy mùi hương và sắc màu. Nó khiến bạn thêm yêu Barcelona theo cái cách rất riêng của mình.

