Khám phá chương trình đào tạo Trợ lý an ninh phi truyền thống

Chiều 13-3, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội) tổ chức buổi thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Trợ lý an ninh phi truyền thống (NSA) tại TP HCM.

Tại buổi thông báo tuyển sinh, Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Văn Nhật - Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh phi truyền thống, Viện An ninh phi truyền thống - kỳ vọng sẽ có 100 học viên trong một khóa học đào tạo. Khóa học sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15-3.

Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Văn Nhật thông tin về khóa đào tạo Trợ lý An ninh phi truyền thống

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhật cho biết an ninh phi truyền thống là khái niệm dùng để chỉ các mối đe dọa đến an ninh quốc gia và an ninh con người mà không mang tính chất quân sự. Khác với an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống bao gồm các thách thức đa dạng như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng… Những vấn đề này thường có tính chất xuyên quốc gia, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để giải quyết.

"Sau nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Viện An ninh phi truyền thống đã thiết kế và triển khai chương trình đào tạo Trợ lý an ninh phi truyền thống, phối hợp khung chương trình với hệ cử nhân quản trị an ninh phi truyền thống tại Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội" – Thiếu tướng Nhật cho biết.

Thiếu tướng, PGS-TS Vũ Đức Khiển - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Cảnh sát Nhân dân II, Bộ Công an tại TP HCM - nhấn mạnh: "Trước sự phát triển của xã hội thì vấn đề con người được quan tâm. Chính vì vậy, sự ra đời của ngành Trợ lý An ninh phi truyền thống là điều rất cần thiết".

Nội dung đào tạo cung cấp 4 nhóm kiến thức và kỹ năng bao gồm: kiến thức chính trị, pháp luật quốc gia và quốc tế; kiến thức trợ lý, thư ký lãnh đạo, văn phòng, giúp việc cơ quan, giúp việc gia đình lãnh đạo; bảo đảm an ninh sức khỏe, vũ trang bảo vệ, phòng chống khủng bố, phòng chống bắt cóc con tin, tình huống khẩn cấp,..; kiến thức và kỹ năng mềm về văn hóa ứng xử, lễ tân, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng lái xe mô tô, ô tô, tàu thủy, võ thuật, cưỡi ngựa, sử dụng chó nghiệp vụ…

Sau thời gian đào tạo từ 6-9 tháng, học viên sẽ được nhận chứng nhận kỹ năng nghề nghiệp "3 trong 1" gồm bảo vệ, thư ký, trợ lý và có cơ hội làm việc tại các cơ quan, tổ chức, nhà nước, doanh nghiệp, bệnh viện,…

Khóa đào tạo thu hút nhiều người quan tâm

Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ đã tốt nghiệp THPT, yêu thích nghề trợ lý phi truyền thống; doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đào tạo. Trong đó, đặc biệt ưu tiên những học viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khóa đào tạo đầu tiên dự kiến khai giảng vào tháng 5-2025.

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển cho biết học viên sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng phát triển tiếp sẽ được ưu tiên xét tuyển theo hệ cử nhân Quản trị an ninh phi truyền thống do Viện An ninh phi truyền thống và Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức triển khai theo đề án đã được phê duyệt của ĐHQG Hà Nội.