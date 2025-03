Nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực trợ lý an ninh phi truyền thống

Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức họp báo công bố thông tin về chương trình khóa đào tạo "Trợ lý an ninh phi truyền thống".

Sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực trợ lý an ninh phi truyền thống có nhiều cơ hội việc làm

Theo khảo sát, hiện nay nhu cầu bảo vệ an ninh cá nhân và gia đình, bảo vệ an ninh cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà trường, bệnh viện doanh nghiệp rất lớn.

Tuy nhiên, nghề bảo vệ, vệ sĩ, thư ký, trợ lý ở Việt Nam chưa được đào tạo kỹ càng, chưa có các khóa đào tạo chuyên sâu, về kỹ năng, nghiệp vụ. Hầu hết các công ty dịch vụ bảo vệ chỉ đào tạo kỹ năng bảo vệ cơ bản cho học viên với các khóa học ngắn hạn.

Thiếu tướng GS-TS Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh phi truyền thống, Viện An ninh phi truyền thống

Dựa trên khảo sát thực tế, nhu cầu phát triển của xã hội, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội đã xây dựng chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống, dự kiến tổ chức đào tạo từ tháng 5-2025.

Tại buổi công bố chương trình, thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống, Viện An ninh phi truyền thống, cho biết Viện sẽ phối hợp với các trường phổ thông trên toàn quốc tổ chức khóa đào tạo "An ninh trường học - Kỹ năng sống - Học để biết - Học để chung sống".



Đây là những kiến thức mới, chưa được giảng dạy ở các nhà trường tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống dự kiến tuyển sinh đào tạo từ tháng 5-2025

Mục đích của khóa đào tạo này là cung cấp các kiến thức về đảm bảo an ninh trường học, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, giải quyết các tình huống nguy hiểm giúp các học sinh rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ, xử lý các tình huống nguy hiểm... Đối tượng học viên là học sinh các trường phổ thông.

Giảng viên là các nhà khoa học, quản lý đầu ngành có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của ĐH Quốc gia Hà Nội, nguyên giảng viên ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

4 nhóm kỹ năng, kiến thức trợ lý an ninh phi truyền thống gồm: Kiến thức chính trị, pháp luật quốc gia và quốc tế; kiến thức trợ lý - văn phòng, giúp việc - thư ký lãnh đạo, giúp việc gia đình lãnh đạo; kiến thức y tế, vũ trang bảo vệ, phòng chống khủng bố, phòng chống bắt cóc con tin, bắt cóc trẻ em, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống khẩn cấp, cháy nổ, thiên tai,…; kiến thức thuộc kỹ năng mềm như văn hóa ứng xử, lễ tân, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin và an ninh mạng, kỹ năng lái xe mô tô, ô tô, tàu thủy, võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ, sử dụng chó nghiệp vụ, cưỡi ngựa, bơi, lặn,…

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, cho biết học viên sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp… theo các nhóm công việc.

Cụ thể, làm bảo vệ/ thư ký - trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam và tại nước ngoài; làm lãnh đạo (chỉ huy) bảo vệ/ chánh văn phòng (thư ký - trợ lý) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện Việt Nam; xuất khẩu lao động nước ngoài làm bảo vệ/ trợ lý - thư ký cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp nước ngoài (ưu tiên ở Hàn Quốc).

Một khóa đào tạo kéo dài từ 6 - 9 tháng, sau khi ra trường, Viện sẽ giới thiệu các học viên cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Ngoài ra, nếu có nguyện vọng, học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học hệ Cử nhân Quản trị an ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối tượng tuyển sinh là thanh niên, nam, nữ đã tốt nghiệp THPT, yêu thích nghề bảo vệ, trợ lý, giúp việc. Ưu tiên các công dân đã tốt nghiệp THPT, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an.