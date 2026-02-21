HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đình được hình thành từ năm 1679, nổi tiếng là ngôi đình cổ nhất đất Gia Định xưa và cả vùng phương Nam.

Đình Thông Tây Hội toạ lạc tại địa chỉ 319 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp (nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM) là một trong những ngôi đình cổ ở TPHCM, được xây dựng khoảng năm 1679.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 1.

Cổng chính nằm trên đường Thống Nhất hiện nay, được xây dựng theo kiểu tam quan bằng tường gạch quét vôi màu vàng. Phía trên có cặp lưỡng long tranh châu bằng gốm xanh, được tạo tác sắc sảo và tỉ mỉ, có giá trị mỹ thuật cao.

Hai bên cổng đình có cặp câu đối bằng chữ Hán cổ. 

Hai câu đối của cổng đình là hanh thông cựu tích địa phương vạn tải phụng thần linh thông tây hội sở/An hội cổ danh thắng cảnh thiên thu phù tổ quốc hội xứ thông hành.

Tạm dịch là Hanh thông là địa phương cũ, đây là nơi lâu năm phụng thờ thần xứ Thông Tây; An Hội tên xã xưa có thần hộ đất nước, che chở cho dân lành.

Đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 2.

Sau cổng đình là sân đình rộng lớn với những cây cổ thụ tỏa bóng mát làm cho khuôn viên đình có sự trầm mặc, cổ kính, uy nghiêm của một ngôi đình cổ.

Ngôi đình cổ Thông Tây Hội được hình thành sau khi nhóm người từ miền Trung di cư vào nam và định cư tại đất Gia Định, từ năm 1679. Và sau đó năm 1698 có phủ Gia Định.

Đình ban đầu chỉ dựng bằng tre, vách lá. Đến năm 1883 - cuối đời vua Tự Đức, đình thần Thông Tây Hội mới xây dựng theo kiến trúc như hiện nay.

Đình được xây dựng theo quần thể kiến trúc với 156 cột nằm trong diện tích 761 m2, vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc và vật liệu xây dựng của ngôi đình cổ ở Nam Bộ (thế kỷ XVII – XIX).

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 3.

Đình Thông Tây Hội có diện tích nguyên thủy khoảng hơn 5.000 m2, diện tích xây dựng là 761 m2. Tuy nhiên, hiện tại diện tích khuôn viên đình còn lại 1.500 m2.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 4.

Đình Thông Tây Hội từ lâu đã nổi tiếng là ngôi đình lâu đời nhất của vùng đất Gia Định xưa và của cả đất phương Nam còn tồn tại.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 5.

Khu vực sân đình bao quanh khu vực kiến trúc làm cho đình luôn mát và có độ hòa hợp cao với thiên nhiên.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, ngôi đình vẫn tồn tại sau nhiều lần trùng tu, sửa chữa và chính thức được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia năm 1998.

Nét độc đáo trong kiến trúc của đình thể hiện ở phần chính điện. Chính điện gồm 2 toà nhà kiến trúc mái giáp nhau theo kiểu "Trùng thiềm điệp ốc" (mái chồng nhà nối).

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 6.

Trải qua hơn 300 năm lịch sử thì đây vẫn là nơi duy trì nhiều giá trị văn hoá – tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc bên cạnh những giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 7.

Đình Thông Tây Hội được Bộ Văn Hóa Thông tin xếp hạng là "Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia" theo Quyết định số 2009/1998.

Đình Thông Tây Hội thờ 2 vị thần: Đông Chính Vương và Dực Thánh Vương là 2 vị hoàng tử (con vua Lý Thái Tổ - thế kỷ XI). Ngoài ra còn một số vị thần khác theo tín ngưỡng dẫn gian cũng được thờ trong đình.

Đình Thông Tây Hội có 3 gian chính.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 8.

Võ ca (gian trước) là nơi xây chầu và hát tuồng vào mỗi dịp lễ Kỳ Yên.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 9.

Võ qui hay còn gọi là nhà chầu (gian giữa), là nơi các chức sắc chầu lễ, đặt bàn thờ Hội đồng ngoại.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 10.

Chính điện hay chính tẩm (gian cuối) là nơi thờ Thành Hoàng và có thêm Hội đồng nội.

Chính điện có kích thước ngang 12 m, dài 16,5 m và chiều cao 5,1 m. Chính điện gồm 48 cột gỗ chia làm 8 hàng, mỗi hàng 6 cột. Kết cấu chính điện theo hình chữ nhật, chính giữa diện dựng 4 cột lớn theo dạng tứ trụ toàn bộ hệ thống cột và vỉ kèo được làm bằng gỗ sao, vốn là loại gỗ phổ biến khu vực Nam Bộ trong thời kỳ đó. 

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 11.

Chính điện là nơi được coi là mỹ thuật nhất đình gồm hoành phi, câu đối, khám thờ, các bao lam và các mảng phù điêu… Tất cả đều được chạm khắc, sơn son thếp vàng đẹp đẽ, tinh tế.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 12.

Bàn thờ nhị vị linh thần Đông Chinh Vương - Dực Thánh Vương, là hai vương tước triều thứ 2 nhà Lý – hai vị nhân thần “khai hoang”.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 13.

Hai bên khám thờ Thành Hoàng là khám thờ tả hữu là Tả Ban - Hữu Ban được quan niệm là các vị làm công việc phụ giúp cho thần.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 14.

Trong điện còn có bệ thờ: tiền hiền, tiên sư, thần Bạch Mã, hậu hiền, phước đức, liệt sĩ.

Một điểm khác biệt của đình Thông Tây Hội là nhà hội sở lớn hơn chính điện. Tuy nhiên, nhà hội sở (bên phải chính điện từ ngoài vào) có kết cấu không công phu, cầu kỳ như chánh điện.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 15.

Nhà hội sở của đình Thông Tây Hội có hình dạng chữ nhật với kích thước ngang 12 m, dài 19 m, cao 4,2 m.

Nhà hội sở được lợp bằng mái ngói âm dương theo kiểu "Trùng thiềm điệp ốc" có 3 mái (chính điện có 2 mái), với 56 cột cũng được kê trên những tảng đá xanh, diện tích xây dựng 228 m2. Nhà hội sở đặt án thờ: tiên sư, tiền hiền, hậu hiền.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 16.

Khu vực sân đình (phía bên phải vào chính điện) có 2 công trình kiến trúc thờ miếu Ngũ Hành và miếu thờ ông Hổ.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 17.

Phía trên trái đi vào chính điện có miếu Bà Chúa Xứ (được thỉnh về năm 1956).

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 18.

Bình phong là bia ông Hổ ngay công chính bước vào đình.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi - Ảnh 19.

Ông Nguyễn Văn Ca, Trưởng Ban Quý tế đình Thông Tây Hội gắn bó với ngôi hàng chục năm qua.

Ông Nguyễn Văn Ca, Trưởng Ban Quý tế đình Thông Tây Hội cho biết, lễ chính trong năm là Lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 8 âm lịch. Vào dịp đại lễ Kỳ Yên và Tết Nguyên đán là người dân đến dân khắp nơi về đình thắp hương, cầu sức khỏe, bình an. Những ngày thường thì người dân tới thưa thớt hơn.

Tên đình Thông Tây Hội trước năm 1944 có tên là đình làng Hạnh Thông Tây. Tên Thông Tây Hội do ghép từ 2 làng Hạnh Thông Tây và An Hội. Khi 2 làng sáp nhập thành một năm 1944 thì đình làng Hạnh Thông Tây được chọn làm đình chung và từ đó được đổi tên thành đình Thông Tây Hội. Theo các bậc cao niên, với sự chở che của 2 Vương thần mà đời đời nhân dân trên vùng đất mới khẩn hoang được sống trong an yên, mùa màng tươi tốt, con cháu được hưởng phước lành.


Tin liên quan

Linh miếu gần 200 năm tuổi ở TPHCM, nơi nhiều người tìm đến ngày đầu năm

Linh miếu gần 200 năm tuổi ở TPHCM, nơi nhiều người tìm đến ngày đầu năm

( NLĐO) - Trải bao thăng trầm, Thượng Công Linh Miếu vẫn vẹn nguyên giá trị quý báu, được xem như cõi thiêng in sâu trong tâm khảm bao thế hệ người dân.

Sắc xuân ở Lăng Ông Bà Chiểu - di tích gần 200 năm tuổi

(NLĐO) - Lăng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông) là di tích lịch sử quan trọng ở TP HCM, chứng nhân của vùng đất Gia Định xưa. Nơi này được xem như điểm đến không thể thiếu dịp đầu xuân của bao thế hệ người dân cũng như thu hút đông đảo du khách gần xa..

Hương sắc mùa Xuân ở cõi thiêng giữa lòng TP HCM

(NLĐO) - Lăng Ông Bà Chiểu là một trong những công trình lâu đời nhất ở TP HCM, được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ hơn 30 năm trước. Nơi này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng

di tích đình cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo