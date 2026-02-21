Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi

Đình Thông Tây Hội toạ lạc tại địa chỉ 319 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp (nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM) là một trong những ngôi đình cổ ở TPHCM, được xây dựng khoảng năm 1679.
Hai bên cổng đình có cặp câu đối bằng chữ Hán cổ.
Hai câu đối của cổng đình là hanh thông cựu tích địa phương vạn tải phụng thần linh thông tây hội sở/An hội cổ danh thắng cảnh thiên thu phù tổ quốc hội xứ thông hành.
Tạm dịch là Hanh thông là địa phương cũ, đây là nơi lâu năm phụng thờ thần xứ Thông Tây; An Hội tên xã xưa có thần hộ đất nước, che chở cho dân lành.
Đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi.
Ngôi đình cổ Thông Tây Hội được hình thành sau khi nhóm người từ miền Trung di cư vào nam và định cư tại đất Gia Định, từ năm 1679. Và sau đó năm 1698 có phủ Gia Định.
Đình ban đầu chỉ dựng bằng tre, vách lá. Đến năm 1883 - cuối đời vua Tự Đức, đình thần Thông Tây Hội mới xây dựng theo kiến trúc như hiện nay.
Đình được xây dựng theo quần thể kiến trúc với 156 cột nằm trong diện tích 761 m2, vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc và vật liệu xây dựng của ngôi đình cổ ở Nam Bộ (thế kỷ XVII – XIX).
Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, ngôi đình vẫn tồn tại sau nhiều lần trùng tu, sửa chữa và chính thức được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia năm 1998.
Nét độc đáo trong kiến trúc của đình thể hiện ở phần chính điện. Chính điện gồm 2 toà nhà kiến trúc mái giáp nhau theo kiểu "Trùng thiềm điệp ốc" (mái chồng nhà nối).
Đình Thông Tây Hội thờ 2 vị thần: Đông Chính Vương và Dực Thánh Vương là 2 vị hoàng tử (con vua Lý Thái Tổ - thế kỷ XI). Ngoài ra còn một số vị thần khác theo tín ngưỡng dẫn gian cũng được thờ trong đình.
Đình Thông Tây Hội có 3 gian chính.
Chính điện có kích thước ngang 12 m, dài 16,5 m và chiều cao 5,1 m. Chính điện gồm 48 cột gỗ chia làm 8 hàng, mỗi hàng 6 cột. Kết cấu chính điện theo hình chữ nhật, chính giữa diện dựng 4 cột lớn theo dạng tứ trụ toàn bộ hệ thống cột và vỉ kèo được làm bằng gỗ sao, vốn là loại gỗ phổ biến khu vực Nam Bộ trong thời kỳ đó.
Một điểm khác biệt của đình Thông Tây Hội là nhà hội sở lớn hơn chính điện. Tuy nhiên, nhà hội sở (bên phải chính điện từ ngoài vào) có kết cấu không công phu, cầu kỳ như chánh điện.
Nhà hội sở được lợp bằng mái ngói âm dương theo kiểu "Trùng thiềm điệp ốc" có 3 mái (chính điện có 2 mái), với 56 cột cũng được kê trên những tảng đá xanh, diện tích xây dựng 228 m2. Nhà hội sở đặt án thờ: tiên sư, tiền hiền, hậu hiền.
Ông Nguyễn Văn Ca, Trưởng Ban Quý tế đình Thông Tây Hội cho biết, lễ chính trong năm là Lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 8 âm lịch. Vào dịp đại lễ Kỳ Yên và Tết Nguyên đán là người dân đến dân khắp nơi về đình thắp hương, cầu sức khỏe, bình an. Những ngày thường thì người dân tới thưa thớt hơn.
Tên đình Thông Tây Hội trước năm 1944 có tên là đình làng Hạnh Thông Tây. Tên Thông Tây Hội do ghép từ 2 làng Hạnh Thông Tây và An Hội. Khi 2 làng sáp nhập thành một năm 1944 thì đình làng Hạnh Thông Tây được chọn làm đình chung và từ đó được đổi tên thành đình Thông Tây Hội. Theo các bậc cao niên, với sự chở che của 2 Vương thần mà đời đời nhân dân trên vùng đất mới khẩn hoang được sống trong an yên, mùa màng tươi tốt, con cháu được hưởng phước lành.
