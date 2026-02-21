Khám phá dốc Vạn Long – “góc Ai Cập cổ đại” giữa cao nguyên Gia Lai

Giữa cao nguyên đất đỏ bazan của Gia Lai, nơi vốn quen thuộc với rừng nguyên sinh, thác nước hùng vĩ và những cung đường uốn lượn qua đại ngàn, dốc Vạn Long đang trở thành điểm đến mới thu hút cộng đồng mê khám phá. Những vách đất đá xếp lớp với gam màu vàng nâu đặc trưng tạo nên khung cảnh lạ mắt, khiến nhiều du khách ví nơi đây như một "góc Ai Cập cổ đại".

Sau khi các bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, dốc Vạn Long nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp địa chất hiếm thấy ở Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Công Quý.

Dấu ấn địa chất độc đáo

Ẩn mình tại làng Pliết Kte, xã Ia Hrú, dốc Vạn Long (còn gọi là dốc Lưng Bò) trước đây chỉ là con đường quen thuộc dẫn lên rẫy của người dân địa phương.

Tuy nhiên, sau khi các bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, địa danh này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp địa chất hiếm thấy ở Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt của dốc Vạn Long nằm ở cấu trúc địa hình khác lạ. Những lớp đất đá uốn lượn, xếp tầng như sóng biển đông cứng theo thời gian, tạo nên hình ảnh vừa mềm mại vừa hùng vĩ. Các gam màu vàng, nâu và xám hòa quyện thành bức tranh tự nhiên sống động, mang lại cảm giác như đang đứng giữa một bối cảnh điện ảnh.

Theo người dân địa phương, địa hình này được hình thành qua quá trình xói mòn kéo dài hàng năm. Gió, mưa và dòng chảy tự nhiên đã bào mòn lớp đất bazan, tạo ra các đường gợn sóng độc đáo. Chính sự "điêu khắc" của thiên nhiên đã mang đến cho con dốc vẻ đẹp hoang sơ và khác biệt.

Dốc Vạn Long trước đây chỉ là con đường quen thuộc dẫn lên rẫy của người dân địa phương.

Thời điểm ấn tượng nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng chiếu xiên làm nổi bật từng lớp địa hình. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ con dốc giống như một dải địa chất khổng lồ trải dài giữa cao nguyên.

Nhờ vẻ đẹp lạ mắt, dốc Vạn Long nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Không cần đến các công trình nhân tạo, chính sự nguyên sơ đã tạo nên sức hút riêng cho địa danh này.

Tiềm năng mới cho du lịch trải nghiệm

So với nhiều điểm đến nổi tiếng khác, dốc Vạn Long hiện vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Khu vực chưa có nhiều dịch vụ du lịch hay biển chỉ dẫn cụ thể, vì vậy hành trình đến đây mang lại cảm giác khám phá đúng nghĩa.

So với nhiều điểm đến nổi tiếng khác, dốc Vạn Long hiện vẫn giữ nguyên nét hoang sơ.

Theo kinh nghiệm của du khách, thời điểm thích hợp để tham quan là từ tháng 10 đến khoảng tháng 6 năm sau, khi thời tiết khô ráo. Do địa hình đất cát và khá nắng, người tham quan nên chuẩn bị giày phù hợp, mũ, kính và nước uống để bảo đảm an toàn.

Dốc Vạn Long cách trung tâm Pleiku khoảng 54 km theo hướng Quốc lộ 25 đi Đông Đắk Lắk. Đường đi tương đối thuận lợi cho cả xe máy và ô tô, phù hợp với các chuyến đi trong ngày. Từ trục đường chính, du khách có thể hỏi người dân địa phương để tìm đường đến con dốc.

Một lợi thế khác là khu vực này nằm gần nhiều điểm tham quan như thác Phú Cường, đập thủy lợi Ayun Hạ hay các làng văn hóa bản địa. Điều này giúp du khách dễ dàng kết hợp khám phá thiên nhiên với trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.

Dốc Vạn Long cách trung tâm Pleiku khoảng 54 km theo hướng Quốc lộ 25 đi Đông Đắk Lắk.

Sự xuất hiện của dốc Vạn Long trên bản đồ du lịch cho thấy Gia Lai vẫn còn nhiều điểm đến mới chưa được khai thác đúng mức. Tuy nhiên, cùng với sức hút ngày càng tăng, việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên là yếu tố quan trọng. Các chuyên gia du lịch cho rằng cần định hướng phát triển bền vững ngay từ đầu, tránh tình trạng khai thác tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường và địa hình tự nhiên.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên đầy nắng gió, con dốc đất đá tưởng chừng bình dị đang dần trở thành điểm nhấn mới của du lịch Gia Lai, mở ra thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách yêu thiên nhiên và khám phá.