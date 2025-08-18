HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Ẩm thực

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa

Kỳ Nam

(NLĐO)- Một làng nghề rộng 3 ha với các nghề truyền thống, ẩm thực đậm chất Nha Trang xưa vừa ra mắt người dân, du khách

Làng nghề Nha Trang Xưa (thôn Thái Thông, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa đi vào hoạt động tối 17-8.

Trước đây, Nha Trang xưa là địa chỉ ẩm thực có tiếng của phố biển. Hiện nay, địa chỉ ẩm thực này mở rộng quy mô 3 ha trở thành làng nghề chuyên giới thiệu những nghề truyền thống như: Làm gốm, dệt chiếu, nặn tò he, viết thư pháp, làm nhang, tranh sơn mài...

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Nha Trang Xưa tiếp tục giới thiệu ẩm thực truyền thống cho du khách thập phương như: Bánh căn, bánh xèo, bún cá, các loại bánh dân gian của vùng đất Khánh Hòa.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 2.

Gian hàng bún cá Nha Trang

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 3.

Bánh xèo Nha Trang

Nha Trang Xưa được thiết kế mở với nhiều cây xanh mát và nhìn ra 3 hồ sen rộng mang kiến trúc đặc trưng của làng quê miền Trung Việt Nam.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 4.

Không gian Nha Trang Xưa tại làng nghề

Trong dịp này, Làng nghề Nha Trang Xưa chính thức ra mắt show diễn thực cảnh "Ánh sáng huyền thoại" tái hiện văn hóa của Nha Trang - Khánh Hòa theo dòng chảy lịch sử.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 5.

Làng nghề Nha Trang Xưa với 3 hồ sen trong đó hồ trung tâm là sân khấu biểu diễn thực cảnh "Ánh sáng huyền thoại"

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 6.

Làng nghề Nha Trang Xưa có sức chứa hơn 2000 khách

Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa - đánh giá đây là một địa điểm có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo góp phần phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống; lan tỏa, nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 7.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 9.

Khám phá làng nghề du lịch, ẩm thực Nha Trang Xưa - Ảnh 10.

Không gian làng nghề truyền thống Nha Trang Xưa được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích

