Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

Trường ĐH Fulbright Việt Nam vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi Vietnam Business Innovation Challenge (VBIC) 2026 quy tụ 13 đội thi xuất sắc đến từ các trường trong cả nước như: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Vinschool…

Với chủ đề “Well-being at a Crossroad” (Sức khỏe tinh thần và thể chất trước ngã rẽ), VBIC 2026 tập trung vào các thách thức liên quan đến sức khỏe toàn diện trong môi trường doanh nghiệp như Bệnh viện Hồng Ngọc, SeeSaw và Biti’s Vietnam.

Các đội có khoảng 4 tiếng 30 phút để phát triển giải pháp và chuẩn bị cho phần thuyết trình. Thí sinh làm việc tập trung trong phòng riêng dưới sự giám sát của giám thị, sử dụng máy tính và đảm bảo tính độc lập.

Đối mặt với chủ đề liên quan đến sức khỏe trong môi trường doanh nghiệp, nhiều thí sinh gặp không ít áp lực khi đề bài khá rộng, đòi hỏi khai thác nhiều khía cạnh trong thời gian ngắn, tạo động lực để các đội nỗ lực tối đa hoàn thành phần thi.

Thí sinh thể hiện bản lĩnh thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh

Ban giám khảo đánh giá cao với nhóm gây ấn tượng với giải pháp mạch lạc, bám sát Gen Z, triển khai truyền thông theo hành trình nhận thức - hành động và kết hợp trải nghiệm thực tế như VR, đồng thời đề cao giá trị kỹ năng và yếu tố nhân văn.

Vòng chung kết khép lại với giải nhất thuộc về đội thi đến từ Trường Vinschool Central Park; giải nhì được trao cho đội thi đến từ các trường: Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS), THPT chuyên Thăng Long và THPT Hưng Yên; giải ba thuộc về đội thi đến từ các trường: THPT Lý Thái Tổ, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Vinschool Smart City.

Các đội đoạt giải nhận học bổng từ Trường ĐH Fulbright Việt Nam với giá trị tương đương khoảng 750 triệu đến 1,2 tỉ đồng cùng suất tham dự chương trình huấn luyện đổi mới sáng tạo kéo dài một tuần do Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo (CEI) tổ chức.

Nhóm đạt giải nhất cuộc thi của Trường Vinschool Central Park

Ông Phạm Quang Huy, Trưởng Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo (CEI) - Trường ĐH Fulbright Việt Nam, cho biết cuộc thi giúp học sinh hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, dám đặt câu hỏi, dám thử và dám chịu trách nhiệm với ý tưởng của mình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Thông qua các sáng kiến như VBIC, Trường ĐH Fulbright Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và xây dựng thế hệ người trẻ có khả năng học hỏi, thích ứng và tạo tác động tích cực trong bối cảnh nhiều biến động" - ông Huy nhấn mạnh.

Vietnam Business Innovation Challenge (VBIC) 2026 là cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh thực tế dành cho học sinh 14-18 tuổi tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chương trình do Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo (CEI) - Trường ĐH Fulbright Việt Nam phối hợp Trường Phổ thông Liên cấp Olympia tổ chức nhằm phát triển tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần đổi mới sáng tạo.



