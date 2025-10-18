HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tại công trình ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Chỉ sau hơn 1 ngày xảy ra vụ trộm cắp, Công an TP Đà Nẵng đã lần ra thủ phạm và thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thanh Khê truy xét nhanh vụ trộm tài sản có giá trị tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Khám phá vụ trộm cắp tài sản lớn tại Đà Nẵng Chỉ sau 24 giờ điều tra - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo kẻ gian đột nhập công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, lấy trộm nhiều dây điện và ống đồng, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phân công tổ công tác phối hợp với Công an phường Thanh Khê khẩn trương xác minh, truy xét.

Chỉ sau hơn 24 giờ nhận tin báo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, đề nghị đối tượng nghi vấn đến làm việc.

Khám phá vụ trộm cắp tài sản lớn tại Đà Nẵng Chỉ sau 24 giờ điều tra - Ảnh 2.

Đối tượng trộm cắp cùng tang vật vụ việc

Đối tượng này khai tên Nguyễn Thanh Hải (SN 2003; trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng), thừa nhận đã gây ra vụ trộm.

Hải cho hay rạng sáng 16-10 đã điều khiển xe máy đến công trình trên, mang theo kìm và tua vít để cắt trộm ống đồng và dây điện, sau đó chở đi bán tại tiệm phế liệu trên đường Hoàng Văn Thái, thu hơn 9 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.

phòng cảnh sát hình sự trộm cắp công trường xây dựng Công an TP Đà Nẵng
