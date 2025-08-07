Khám phá tâm thức người Việt qua ngôn ngữ

Tác phẩm "Tiếng Việt - Lạ mà quen" của PGS.TS - nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trịnh Sâm vừa được bổ sung vào bộ sách "Tiếng Việt giàu đẹp" của Nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách giúp độc giả nhận ra những cái "lạ" trong những cách diễn đạt quen thuộc, để hiểu thêm về tiếng Việt và tâm hồn người Việt.

Tác phẩm "Tiếng Việt - Lạ mà quen" của PGS.TS - nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trịnh Sâm

Bằng cách phân tích sâu một số ẩn dụ phổ biến trong tiếng Việt, tác giả chỉ ra nhiều điểm độc đáo trong cách người Việt tư duy và nhận thức về thế giới xung quanh.

PGS.TS Trịnh Sâm đưa ra nhiều ví dụ quen thuộc giúp người đọc nhận ra cách mà người Việt sử dụng những miền ý niệm như sông nước, cây cỏ, thực phẩm, hay bộ phận cơ thể để diễn đạt tư duy và cảm xúc. Mỗi miền mang theo dấu vết của môi trường sống, lịch sử canh tác và triết lý dân gian.

"Tiếng Việt - Lạ mà quen" được trình bày như một tập hợp các bài viết có tính chuyên sâu, phù hợp với những độc giả có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học hoặc yêu thích nghiên cứu ngôn ngữ ở cấp độ học thuật.

Bên cạnh những khái niệm như ánh xạ, nghiệm thân, ý niệm nguồn - đích, cuốn sách cũng giới thiệu nhiều thành tựu lý thuyết mới mẻ trong ngôn ngữ học hiện đại.

"Bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp" của Nhà xuất bản Trẻ

Tác phẩm không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn khơi dậy một tình yêu mới với tiếng mẹ đẻ - nơi lưu giữ tư duy, triết lý và bản sắc dân tộc. Qua đó, độc giả sẽ cảm nhận được rằng tiếng Việt dù quen thuộc đến mức không cần nghĩ, vẫn còn nhiều điều "lạ" đáng để chiêm nghiệm và tự hào.

Tác giả, PGS.TS Trịnh Sâm là một trong những chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ học tri nhận tại Việt Nam, thường xuyên được thỉnh giảng và diễn thuyết tại các trường đại học và các buổi tọa đàm về ngôn ngữ trên khắp đất nước. Bộ sách "Tiếng Việt giàu đẹp" được Nhà xuất bản Trẻ thực hiện từ đầu những năm 2000 góp phần lý giải nhiều điều thú vị về ngôn ngữ ở các vùng miền. Các tác phẩm đưa ra nhiều ví dụ từ nhiều nguồn như ca dao tục ngữ, phương ngữ vùng miền, tác phẩm văn chương, báo chí, lời bài hát, ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ mạng xã hội...







