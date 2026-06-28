Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở TP Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trong khuôn viên của gia đình, anh Đinh Nhật ở TP Đồng Nai mạnh dạn đầu tư nuôi 200 con chồn hương các loại, trong đó có nhiều con đột biến, đặc biệt.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Anh Đinh Nhật (SN 1993, xã Xuân Phú, TP Đồng Nai), chủ trang trại chồn hương, cho biết anh bén duyên với nghề nuôi chồn hương được 4 năm nay và hiện đang được biết đến là nơi nuôi chồn hương quy mô lớn của TP Đồng Nai.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

Theo đó, anh Nhật đã đầu tư xây dựng hai khu chuồng rộng hàng trăm m2 và nuôi khoảng 200 con chồn hương, chủ yếu chồn sinh sản để bán giống ra thị trường.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh Nhật cho biết vào năm 2022, sau khi cùng một số người bạn đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm tại các trang trại nuôi chồn hương, anh đầu tư xây dựng chuồng trại. Khi các thủ tục đã được cơ quan chức năng cấp phép, anh bắt đầu mua các con giống về nuôi.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

“Không có gì là dễ dàng cả đâu, thời gian đầu trang trại cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nuôi nên đàn chồn hương ngày càng sinh sôi, phát triển” - anh Nhật chia sẻ.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 6.

Cũng theo anh Nhật, trang trại của anh được đầu tư xây dựng hệ thống chuồng hiện đại, khép kín. Chuồng được thiết kế dạng lồng sắt cao, bố trí trên giá đỡ cách nền 30-50 cm để thông thoáng, tránh ẩm thấp và thuận tiện trong việc vệ sinh chuồng trại.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 8.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 9.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 10.

Trong trang trại, có 10 cá thể chồn hương đột biến, đặc biệt như 2 màu, xanh mắt ngọc, đỏ ruby. Với các dân sưu tầm, các cá thể chồn hương này giá dao động hàng trăm triệu đồng.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 11.

Để dễ chăm sóc, anh Nhật phân chia chuồng thành các khu riêng biệt: Khu nuôi cá thể, khu nuôi các cặp chồn vợ chồng, khu nuôi chồn sơ sinh. Tùy giai đoạn phát triển, sẽ nhốt chồn trong lồng theo tỉ lệ 1-2 hoặc nhiều con.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 12.

Khám phá trang trại nuôi chồn hương đặc biệt ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 13.

“Có thể nói, chồn hương là loài động vật rất ít bị bệnh nhưng nếu đã bị bệnh thì sẽ rất khó khăn trong việc chữa trị vì chưa có thuốc đặc trị. Do đó, khi nuôi chồn hương cần có hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và luôn sạch sẽ. Ngoài ra, người chăm sóc chồn phải am hiểu đặc tính của loài vật này, nắm bắt được cá tính của từng con chồn để có cách chăm sóc phù hợp” - anh Nhật nói.

Toàn cảnh trang trại nuôi chồn hương độc đáo ở TP Đồng Nai

Tin liên quan

CLIP: “Tậu” biệt thự tiền tỉ từ việc nuôi chồn hương

CLIP: “Tậu” biệt thự tiền tỉ từ việc nuôi chồn hương

(NLĐO) – Thức ăn của chồn hương có rất nhiều tại địa phương như chuối chín, cá phi… nên người nuôi tốn rất ít chi phí.

Người phụ nữ về hưu “hốt bạc” từ mô hình nuôi chồn hương

(NLĐO) – Nuôi chồn hương đem lại lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm cho gia đình bà Nguyễn Thị Cậy (62 tuổi; ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Nuôi chồn hương trên núi Cấm

Ông Trần Văn Thảo, ngụ ấp Vồ Bà, xã An Hảo (Tịnh Biên-An Giang) đang nuôi thử nghiệm giống chồn hương hoang dã để nhân rộng mô hình kinh tế hộ gia đình.

đột biến chồn hương thành phố đồng nai xã Xuân Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo