Thời sự

Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5 tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để sớm ổn định đời sống người dân

Đến 18 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 đổ bộ trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Mực nước các sông lên nhanh

Đến 20 giờ ngày 25-8, bão số 5 vẫn quần thảo trên đất liền tỉnh Nghệ An. Bão gây mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhà dân bị tốc mái. Tại các vùng ven biển như phường Cửa Lò, sóng lớn khiến nước biển tràn vào các tuyến đường nội thị gây ngập, nhiều địa phương ở Nghệ An đã bị mất điện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sau khi đi kiểm tra thực tế, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An) đã chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Cục Khí tượng thủy văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão. Tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cử các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão tại các địa bàn miền núi.

Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng sớm, trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, biển động dữ dội, nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu hư hại. Các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn, hỗ trợ người dân.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lượng mưa tích lũy từ ngày 24 đến sáng 25-8 rất lớn, một số nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa lên đến gần 600 mm. Lượng mưa lớn, cộng với địa hình dốc thì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Những khu vực nguy hiểm gồm toàn bộ khu vực phía Tây của Hà Tĩnh, khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị; khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Nghệ An và một phần khu vực giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Dự báo thủy văn - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão số 5, hiện mực nước các sông ở Thanh Hóa, Bắc Quảng Trị đang lên. Từ tối 25-8 đến 27-8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Riêng phía Tây Thanh Hóa và Hà Tĩnh lũ ở mức báo động 2, báo động 3, một số trạm vượt báo động 3.

Bảo đảm an toàn, cung ứng vật tư kịp thời

Ngay trước khi bão số 5 đổ bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ban hành Công điện chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành sẵn sàng triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ nhanh nhất để sớm ổn định đời sống người dân.

Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5- Ảnh 2.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề các làng bè nuôi cá trên biển Thanh Hóa. Ảnh: THANH TUẤN

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ. Trong đó, tập trung công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) trong công tác tham mưu các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để thực hiện kịp thời việc sơ cấp cứu người dân bị nạn trong thiên tai. Sau thiên tai, khẩn trương tổ chức tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh bùng phát…

Cũng trong ngày 25-8, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó bão. Công điện nêu nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối. Chủ tịch tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ.

Tại Quảng Trị, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết hiện mưa còn kéo dài, nguy cơ lũ trên các sông dâng cao, sạt lở ở miền núi rất lớn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, tổ chức canh gác tại các điểm xung yếu, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng triển khai cứu hộ

Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện lần 3 về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn khi có yêu cầu.

Thống kê thiệt hại ban đầu

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 18 giờ ngày 25-8, các địa phương từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 18.452 hộ với 44.313 người.

Thiệt hại về người ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người). Riêng Hà Tĩnh có 621 ngôi nhà bị tốc mái, 144 nhà bị ngập. Mưa bão cũng làm ngập 16.346 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả và làm gãy đổ 4.443 cây xanh tại Hà Tĩnh. Trong lĩnh vực thủy sản, 13 ha nuôi trồng bị ngập.

Th.Linh


    Thông báo