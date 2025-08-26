VIDEO: Tan hoang sau khi cuồng phong do bão số 5 quét qua

Sáng 26-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại khu vực TP Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An, sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt cây xanh, cột điện bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái hư hỏng.

Tan hoang sau khi cuồng phong do bão số 5 quét qua. Video: Đức Ngọc

Các xã phường trên địa bàn TP Vinh (cũ) như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc đều mất điện. Mặc dù, bão số 5 đã quét qua nhiều giờ nhưng sáng 26-8, trời vẫn có mưa lớn, nhiều tuyến đường đang bị ngập, khiến giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 26-8, bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Nghệ An và các tỉnh lân cận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ sáng đến hết ngày 26-8, Nghệ An có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn (trên 100 mm trong 3 giờ), dễ gây ngập úng và sạt lở.

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi lại vào sáng 26-8 tại một số phường trung tâm tỉnh Nghệ An: