Khẩn cấp ngăn sự cố hầm đường sắt

Xuống cấp là không tránh khỏi

Ông Mai Văn Minh - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - chia sẻ do nhiều hầm đường sắt trên địa bàn được xây dựng hơn 100 năm trước nên việc xuống cấp là không tránh khỏi. Ngành đường sắt quan tâm duy tu, bảo dưỡng định kỳ là cần thiết nhưng chưa thể khẳng định an toàn 100%. Do vậy, việc xây dựng dự án cải tạo hầm là điều cần thiết, bảo đảm an toàn và tránh được những sự cố sạt lở, sụt trượt bên trong các hầm, đe dọa an toàn các chuyến tàu lưu thông và ảnh hưởng hiệu suất hoạt động của tàu hỏa.

"Mong muốn của địa phương sắp tới là ngành đường sắt luôn tăng cường kiểm soát và giám sát chất lượng để có biện pháp bảo trì bảo đảm an toàn và độ bền của các hầm. Đối với các hầm quá cũ, xuống cấp thì sớm cải tạo nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thông suốt, tránh những sự cố không may xảy ra" - ông Minh bày tỏ.