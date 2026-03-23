Khẩn cấp ứng cứu 2 du khách Nhật Bản trên tàu du lịch

Ngày 23-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa phối hợp tổ chức thành công hoạt động cấp cứu khẩn cấp đối với 2 hành khách bị bệnh nặng trên tàu khách quốc tế đang hành trình trên biển.

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại phường Phước Thắng, TPHCM) tiếp nhận thông tin từ tàu PACIFIC WORLD (quốc tịch Panama) về trường hợp ông Toshiya Ambo (84 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) gặp tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xác định bị viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp cận tàu du lịch để cấp cứu cho 2 du khách

Ngay sau khi nhận tin, dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương triển khai phương án ứng cứu. Tàu chuyên dụng SAR 272 cùng ê-kíp bác sĩ được điều động rời bến, nhanh chóng tiếp cận tàu du lịch.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, thuyền trưởng tàu PACIFIC WORLD tiếp tục thông báo có thêm một hành khách khác là bà Hiroko Matsumoto (79 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) xuất hiện triệu chứng khó thở, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút trưa nay, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu PACIFIC WORLD. Lực lượng cứu nạn cùng các bác sĩ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển cả 2 bệnh nhân sang tàu cứu nạn.

Bà Hiroko Matsumoto xuất hiện tình trạng khó thở được hỗ trợ kịp thời, còn du khách khác phải thở máy

Trong suốt hành trình đưa vào bờ, các y, bác sĩ duy trì các biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, cả 2 hành khách đã được đưa về cầu cảng của Trung tâm khu vực III an toàn, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế điều trị chuyên sâu.



