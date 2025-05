Khẩn cứu người đàn ông tắc tim mà tưởng đau dạ dày

Trưa 9-5, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa chạy đua thời gian cứu kịp nam bệnh nhân T.H.T (40 tuổi, ở TP HCM) bị nhồi máu cơ tim nguy kịch mà lầm tưởng đau dạ dày.

Anh T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thượng vị kèm nặng tức ngực trái lan ra tay trái, nặng mỏi tay trái, vã mồ hôi, khó thở. Người bệnh khởi phát triệu chứng vào chiều tối ngày trước đó, đã đến trung tâm y tế địa phương và thuốc uống nhưng không giảm.

BS Dương Duy Trang can thiệp tim cứu người bệnh qua nguy cấp

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên thành trước, phân suất tống máu thất trái (EF) giảm còn 49%. Đây là dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm nhất do tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn một hay nhiều nhánh động mạch vành có nhiệm vụ cung cấp máu cho tim hoạt động. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành can thiệp khẩn cứu người bệnh trong gang tấc.

Theo BSCK2 Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Khối Nội kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Gia An 115, đây là trường hợp nguy kịch, vừa tắc vị trí hiểm vừa nhập viện muộn. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu sau khoảng 4-5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nếu không can thiệp kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.

"Trường hợp này là lời cảnh báo không phải lúc nào nhồi máu cơ tim cũng biểu hiện điển hình bằng cơn đau thắt ngực và khó thở. Ngoài hai dấu hiệu này, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác tức nặng ngực, đau vùng ngực, lưng, hàm, cánh tay hoặc vùng thượng vị, mệt mỏi bất thường, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn, choáng váng hay chóng mặt đột ngột, nhịp tim nhanh... Các triệu chứng có thể thoáng qua, mơ hồ nên người bệnh cần cảnh giác" - BS Trang khuyến cáo.