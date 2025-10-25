HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Khán giả đội mưa đi tìm em xinh Mỹ Mỹ

Thùy Trang

(NLĐO)- Em xinh Mỹ Mỹ bùng nổ tại fan concert đầu tiên trong sự nghiệp, khán giả đội mưa, xếp hàng vẫn vui vẻ.

Em xinh Mỹ Mỹ ghi điểm với“Burning Blue” 

Khán giả đội mưa đi tìm em xinh Mỹ Mỹ - Ảnh 1.

Em xinh Mỹ Mỹ tạo ấn tượng tại fan concert

Em xinh Mỹ Mỹ đã có fan concert (sự kiện kết hợp giữa buổi hòa nhạc 'concert' và buổi gặp gỡ người hâm mộ 'fan meeting') đầu tiên trong sự nghiệp. "Burning Blue" diễn ra tối 24-10 tại Capital Studio, TP HCM thu hút đông đảo người hâm mộ. Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, đồng thời là dịp để cô kết nối trực tiếp với khán giả sau thời gian dài chuẩn bị và ra mắt sản phẩm đầu tay.

Sự kết hợp giữa vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát ổn định, kiểm soát sân khấu là điểm giúp Mỹ Mỹ tạo dấu ấn trong đêm diễn. Mỹ Mỹ cũng thể hiện sự tự tin, khả năng làm chủ bầu không khí và giao tiếp khán giả tự nhiên. 

Cô nhiều lần dừng lại để trò chuyện, chia sẻ câu chuyện phía sau sản phẩm âm nhạc. Các em xinh Quỳnh Anh Shyn, Cam, Lamoon, Liu Grace, Saabirose cũng đến chúc mừng và lên sân khấu giao lưu. 

Các nghệ sĩ dành nhiều lời có cánh cho Mỹ Mỹ, chia sẻ những câu chuyện thú vị về cô khiến fan thích thú. Người hâm mộ của Mỹ Mỹ cũng cho thấy độ "chịu chơi" khi nhiệt tình hưởng ứng minigame hoá trang Halloween, phần thể hiện tài năng vũ đạo. Thậm chí đã hết 2 tiếng fan concert nhưng nhiều khán giả vẫn chưa muốn đi về.

Mỹ Mỹ được fan mê là có lý do 

Khán giả đội mưa đi tìm em xinh Mỹ Mỹ - Ảnh 2.

Những tiết mục biểu diễn của Mỹ Mỹ tuyệt đối thu hút

Đặc biệt, có fan chia sẻ bản thân vốn rất yêu thích vũ đạo nhưng có quãng thời gian "mất lửa", nhờ MV "Không Ai Khác Ngoài Em" của Mỹ Mỹ mà có động lực để quay lại. Đáp lại tình cảm của fan, Mỹ Mỹ cho biết: "Rất nhiều bạn cũng nói Mỹ Mỹ truyền động lực cho các bạn về cách kiên trì theo đuổi đam mê. Và các bạn cũng chính là động lực của Mỹ Mỹ. Đó cũng là lý do có buổi fan concert hôm nay. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và truyền động lực cho nhau".

Trên cương vị giám đốc âm nhạc, Machiot nói mình muốn đưa Mỹ Mỹ lên "tầm cao mới" khi trình diễn với liveband, thể hiện khả năng trình diễn và chứng minh cô đã sẵn sàng cho những sân khấu lớn. "Mỹ Mỹ là người bạn rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên nếu Mỹ Mỹ cần tôi sẽ giúp hết cỡ" - Machiot nói.

 Mỹ Mỹ bùng nổ với đam mê

Khán giả đội mưa đi tìm em xinh Mỹ Mỹ - Ảnh 3.

Em xinh Mỹ Mỹ đã có bước đột phá

Với fan concert Burning Blue, Mỹ Mỹ không chỉ tạo nên dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn chứng minh sự trưởng thành và đam mê của bản thân. Từ khởi điểm của một vũ công, nữ ca sĩ không ngừng hoàn thiện mình để không chỉ dừng lại ở vai trò performer, mà còn là làm chủ phần trình diễn của mình để mang lại trải nghiệm âm nhạc chân thật nhất cho khán giả. "Album này tôi thực hiện với những người bạn thân thiết, là những gì gần gũi và chân thật nhất với con người mình. Mong rằng khán giả sẽ yêu thích và đón nhận nó" - Mỹ Mỹ chia sẻ.

Mỹ Mỹ, tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, sinh năm 1996 bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò là một dancer trong Vũ đoàn Bước Nhảy. Với nền tảng của dancer chuyên nghiệp, Mỹ Mỹ nổi bật với khả năng trình diễn sân khấu và vũ đạo. 

Mỹ Mỹ cũng sở hữu nhiều bản hit, trong đó, bản hit Không ai khác ngoài em đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội và trở thành một hiện tượng gây bão trên TikTok, cùng hơn 11 triệu view trên YouTube. Năm 2025, cô có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp sau khi tham gia chương trình Em xinh say hi và phát hành album đầu tay mang tên Burning Blue.

Tin liên quan

Dàn anh trai, em xinh đổ bộ "ngày vui" của JSOL

Dàn anh trai, em xinh đổ bộ "ngày vui" của JSOL

(NLĐO) - Song Luân, Anh Tú Atus, HURRYKNG, Pháp Kiều, Hoàng Duyên, Trang Pháp, Pháp Kiều, Hoàng Yến Chibi… khiến ngày vui của JSOL "náo nhiệt".

Mỹ Mỹ Em xinh say hi em xinh Mỹ Mỹ fan concert Mỹ Mỹ
