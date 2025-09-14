Lý do concert Em xinh say hi có cháy nhỏ

Pháo hoa bùng nổ lung linh, giàn giáo sân khấu bắt lửa

Giàn giáo concert Em xinh say hi gặp sự cố nhỏ khi MC Trấn Thành đang giao lưu (1)

Cụ thể, khi tiết mục biểu diễn của các em xinh vừa bắt đầu với màn bắn pháo hoa đẹp lung linh, giàn giáo phía sau sân khấu chính bất ngờ cháy nhỏ. Sự cố khiến một lượng khán giả nhìn thấy có phần hoảng loạn.

Trong khi đó, các em xinh và MC Trấn Thành vẫn tiếp tục màn giao lưu của mình trên sân khấu vì không nhận ra sự cố. Khán giả ở khu vực gần sân khấu khi nhận ra sự việc cũng bàn tán với nhiều hoang mang.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là màn bắn pháo hoa trước đó. Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí cháy ở giàn giáo bên trái lớn hơn so với bên phải.

Ngay lập tức, đội ngũ nhân viên an ninh của ban tổ chức đã có mặt và trèo lên giàn giáo để dập lửa. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn chỉ trong khoảng 1-2 phút. Vì được giải quyết kịp thời, sự cố này không ảnh hưởng đến chương trình.

Nguyên nhân được cho là bắt lửa từ pháo hoa

Những sự cố như thế này không hiếm. Trước đây, khi quay chương trình tại phim trường do Công ty Điển Quân tổ chức, trần phim trường bất ngờ bốc cháy lớn khi tất cả khán giả có mặt ở phim trường bỏ chạy ra ngoài.

Nguyên nhân được phát hiện là tia lửa điện phóng ra khiến cho vật liệu ốp trần phim trường bén lửa. May mà ê kíp giải quyết kịp thời đám cháy và chương trình dù bị trì hoãn vài giờ nhưng sau đó tiếp tục được ghi hình.

Sự cố cháy như ở concert Em xinh say hi cũng diễn ra ở một số concert khác trên thế giới. Đây là rủi ro dễ xảy ra khi các concert đều bắn pháo hoa lớn và liên tục.