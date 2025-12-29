Khán giả bức xúc vì đêm nhạc có nhạc sĩ Trần Tiến, Hồng Nhung bị hoãn đột ngột

Tối 28-12 hàng ngàn khán giả đã tới Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội xem chương trình ca nhạc "Về đây bốn cánh chim trời". Đêm nhạc được quảng bá là vinh danh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất dự kiến có sự góp mặt của các diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Trần Tiến...

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà, đại diện Công ty Ngọc Việt phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Điều này khiến khán giả bức xúc vì đã bỏ tiền mua vé và mất nhiều thời gian di chuyển mới đến được địa điểm biểu diễn.

Hồi tháng 10 tại TPHCM, BTC đã họp báo thông tin về đêm nhạc. Tuy nhiên, sáng 28-12, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức show, thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm.

Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, ê-kíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Trên fanpage Ngọc Việt show liên tiếp đăng tải những bài viết, video quay cảnh sân khấu, kèm lời chia sẻ: "Concert Về đây bốn cánh chim trời vẫn diễn ra vào 20 giờ ngày 28-12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Hẹn gặp khán giả thân yêu!".

Trong khi đó, trái ngược với tuyên bố của BTC, nhiều nghệ sĩ có tên trong danh sách tham gia biểu diễn tuyên bố không tham gia chương trình.

Trước giờ đêm nhạc diễn ra, nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của show, đã đăng tải thông báo chính thức: "Tôi xin đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 28-12"

Việc đêm nhạc bị hoãn đột ngột khiến khán giả bức xúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của BTC. Theo nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện đúng với nội dung đã thông báo hoặc được chấp thuận, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo hoạt động phù hợp với các yêu cầu về an ninh, trật tự, y tế và phòng cháy chữa cháy. Trong trường hợp phải thay đổi thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức… phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo trước cho khán giả và các bên liên quan.

Theo một đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn, trường hợp BTC chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" hoãn show ngay khi khán giả đã tới đông đủ mà không có sự chấp thuận, không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và không có phương án bảo vệ quyền lợi khán giả rõ ràng có thể được coi là vi phạm trách nhiệm đã nêu tại Điều 4 của nghị định 144.

Theo đó, khán giả là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng và pháp luật yêu cầu BTC bảo đảm quyền lợi của khán giả bao gồm hoàn tiền, thông báo sớm hoặc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu chương trình bị dừng, hoãn không đúng quy định.

Vì thế, chắc chắn đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" sẽ bị xử phạt hành chính.